Ion Ţiriac a declarat că îi place tot ce înseamnă „vechitură”. Totodată, mulțumirea lui cea mai mare este atunci când îi vede pe copii vizitând expoziţia, a subliniat fostul mare tenismen.

Omul de afaceri a explicat că totul a început ca o idee. Mai precis, nu a avut niciodată intenția să facă o asemenea colecție impresionantă. Totuși, dragostea lui pentru mașini l-a determinat să achiziționeze tot mai multe automobile, până a ajuns la aproximativ 400.

„Ce se vede aici a început ca o idee. Nu am avut niciodată intenţia să fac o asemenea colecţie. Am început cu o maşină, două, trei, cinci, zece, douăsprezece… şi uite că s-a ajuns undeva la aproape 400 de maşini, pentru că exact câte sunt nu ştiu să spun. Mie tot ce e vechitură îmi place mult, dar se pare că nu numai mie.

De asemenea, Ţiriac a spus că nu ştie care este cea mai scumpă maşină din colecţia sa. Totuși, a menţionat că a primit o ofertă de 12 milioane de euro pentru Rolls Royce Phantom 4. Mașina respectivă a câştigat premiul cel mare al celebrului concurs de maşini de epocă Pebble Beach.

Alte mașini pe care fostul tenisman le dorește în colecție sunt Mercedes S (1953) şi Aston Martin DB5 (1963).

„Am două maşini pe care le vreau şi nu le am. Una este Mercedes S din 1953 şi Aston Martin DB5 a lui James Bond. Maşina care îmi place cel mai mult acum este cea pe care am cumpărat-o duminică, am fost la Abu Dhabi şi am luat un Rolls Royce Phantom special din 2004, care are numai 500 de kilometri.

Dar şi un Trans Am de la Pontiac din 1972, care îmi lipsea din colecţie. Aşa că probabil astăzi astea îmi plac. Dar nu am o maşină favorită. Eu conduc tot ce îmi dau băieţii ăştia mecanici.

Însă nu e nicio şansă să conduc în fiecare zi altă maşină. Aceste maşini sunt funcţionale, iar la fiecare 40 de zile fiecare este condusă de cei de aici cam 1 km, pentru că altfel se alege praful de ele. Sigur că aş vrea să ajung la un număr de maşini suficient ca să nu mai cumpăr. Pentru că în fiecare zi mai văd una care îmi place şi o vreau”, a completat Ion Ţiriac.