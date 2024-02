Romică Țociu a făcut o dezvăluire importantă din lumea showbizului cu privire la relația sa cu Alexandru Arșinel!

După un conflict notoriu cu acesta, concurentul emisiunii „Te cunosc de undeva” a mărturisit că, în ultimele momente ale vieții actorului, a primit un apel de la maestru. În urma unei discuții serioase, a realizat că Arșinel își dorea iertarea, iar el i-a acordat-o sincer.

Cu mai mulți ani în urmă, Alexandru Arșinel a decis să îi concedieze pe Romică Țociu și Cornel Palade. Cei doi actori de la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, unde Arșinel era director, au fost nevoiți să accepte această decizie.

De atunci, așa cum Romică Țociu a recunoscut în repetate rânduri, relațiile cu Alexandru Arșinel au fost practic inexistente.

În plus, concurentul de la „Te cunosc de undeva” a vorbit despre relația sa cu celebrul Cornel Palade, colegul său de cuplete și glume.

Fără echivoc, a negat existența oricăror tensiuni între ei sau vreun conflict serios. Mai mult, i-a transmis o declarație de dragoste spumoasă înainte de sărbătoarea Dragobetelui.

În alt context, Țociu a dezvăluit amănunte din culisele emisiunii „Te cunosc de undeva”. Cu umor și „mici înțepături” la adresa colegilor săi de „suferință”, el aduce la lumină secretele și peripețiile acestui spectacol difuzat la Antena 1.

Romică Țociu a făcut dezvăluiri emoționante despre relația cu maestrul Alexandru Arșinel. Actorul a povestit că Arșinel l-a sunat cu doar două luni înainte de a pleca din această lume.

Acesta și-a exprimat regretul pentru deciziile luate în trecut. Arșinel și-ar fi exprimat aprecierea pentru colaborarea lor.

Romică Țociu a mărturisit că acest telefon a fost definitoriu pentru el și pentru colegul său Cornel Palade, cărora le-a transmis maestrul că au mereu loc la Teatrul de Revistă Constantin Tănase.

„Am să îți spun ceva în premieră. Înainte cu două luni de dispariția maestrului Arșinel, el m-a sunat.

Mi-a spus: ”Romică, eu nu mă simt foarte bine și vreau să vorbesc cu tine. Palade e moldovean de-al meu și m-a supărat că a zis ceva. Dar să știi că voi doi aveți loc la Tănase, voi sunteți pentru teatrul Tănase.

Dacă cumva, am greșit sau am luat o decizie proastă – nu mi-a spus nici iartă-mă, nici scuză-mă – mă gândesc că îmi pare rău că am luat-o”.

M-a sunat, îți dau cuvântul meu că m-a sunat. Nu am spus-o nimănui. I-am spus așa: ”Maestre, eu vă iubesc”!”, a spus Romică Țociu, conform Fanatik.