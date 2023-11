Romică Țociu, clipe de groază la America Express! În America de Sud, actorul a trăit aventura vieții sale, alături de fiul lui, Cătălin.

Însă experiența, pe cât de a fost de inedită, a venit și cu momente periculoase.

Comediantul a spus că și-a dat seama din prima săptămână încă din prima săptămână că America Express este o competiție serioasă și că trebuie să dea tot ce are mai bun.

Din cauza adrenalinei și a dorinței de a face cât mai repede probele, Romică Țociu și fiul său s-au aventurat într-o piață din America de Sud, unde se întâmplau lucruri mai puțin plăcute.

„Adrenalina pe care ți-o dă america Express. Este experiența vieții mele și mă bucur că am mers. Cătălin a tras de mine că eu nu am vrut să merg, e și vârsta.

Știu și eu până unde să mă duc, am o frână. Acolo, cât am fost, nu am găsit nicio frâna. Nu foamea. Probele fizice au fost, mergi fără pauză. Nu poți să zici că iei pauză de masă.

Dacă vrei tu să mănânci, îți iei pauză pe barba ta. Muncești toată ziua să poți să ajungi să-ți faci treaba, să ajungi pe locul trei, să poți să iei o cazare, să faci o chestie, pentru ce”, a povestit el la Xtra Night Show.