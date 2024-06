Steliana este una dintre pacientele care a primit diagnosticul de cancer cervical. A trecut printr-o intervenție chirurgicală, apoi a urmat un tratament pentru cancer, prin brahiterapie. Părea că totul merge spre bine, însă câțiva ani mai târziu a început să aibă dureri abdominale și de spate, senzație de usturime la micțiune și incontinență urinară. Se simțea tot mai rău, dar punea totul pe seama chimioterapiei, tratament pe care îl urma în acel moment.

După mai multe investigații, Steliana a aflat că are o fistulă vezico-vaginală, un tunel format între peretele vaginal și vezica urinară. Stadiul în care boala a fost depistată era destul de avansat, iar singura opțiune de tratament era o operație de mare amploare. A început să caute un chirurg bun.

Așa a ajuns la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR. După noi investigații efectuate la SANADOR, diagnosticul corect a fost stabilit: recidivă tumorală de bont vaginal și fistulă vezico-vaginală, apărută după intervenția de cancer de col uterin suferită. Pentru că nu mai era timp de așteptat, pacienta a fost supusă unei operații deschise, de pelvectomie (exenterație pelvină) anterioară, fiind necesară și o deviație urinară de tip conduct ileal Bricker – indicată în cancerele ginecologice recurente sau persistente.

„A fost un mare noroc că am reușit să ajung la Conf. Constantin Gîngu. Mi-a dat speranță din primele momente. Am avut o operație grea și un diagnostic urât, dar cu toate astea nu îmi era atât de frică, pentru că am avut mare încredere în dânsul. Eram pozitivă și mă gândeam că totul o să fie bine.”, povestește Steliana.

Operația s-a încheiat fără probleme, iar, la scurt timp, pacienta a primit permisiunea de a fi externată. În prezent, Steliana este bine și revine periodic la control.

„Sunt foarte fericită! Datorită Conf. Dr. Constantin Gîngu pot să zâmbesc din nou. Acum mă bucur de tot, mă bucur și când văd soarele!”, spune pacienta.

La Spitalul Clinic SANADOR, singurul spital privat multidisciplinar, pacienții au acces la consultații de specialitate asigurate de medici foarte bine pregătiți și cu vastă experiență, precum și la investigații avansate, pentru un diagnostic corect și un tratament individualizat. Centrul Oncologic SANADOR asigură toate tipurile de tratament contra cancerului, la standarde occidentale. Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, intervențiile sunt efectuate în condiții de siguranță deplină, într-unul dintre cele mai moderne blocuri operatorii din țară. Postoperator, pacienții primesc îngrijiri avansate în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, acreditată ca Secție ATI categoria I – nivel de competență extinsă.

Prima duminică a lunii iunie marchează, în fiecare an, Ziua Supraviețuitorului de Cancer. Aceasta are rolul de a trage un semnal de alarmă legat de importanța prevenției și diagnosticului precoce al bolii, precum și a conștientizării consecințelor pe care cancerul le are. Cu acest prilej, SANADOR accentuează importanța efectuării de controale medicale periodice și de teste de screening, dar și a faptului că, în prezent, cancerul poate fi vindecat dacă este descoperit din timp și tratat corespunzător.