Tora Vasilescu s-a mutat la casă, în Buftea. Marea actriță se ocupă de gospodărie, însă situația nu este prea ușoară. Ea se confruntă cu anumite probleme de sănătate, suferind de tensiune oscilantă.

Într-un interviu oferit pentru Viva, actrița a vorbit despre viața la casă și dificultățile pe care le întâmpină zi de zi. În primul rând, ea spune că s-a ocupat de curta în ultima vreme.

În timpul pandemiei, Tora Vasilescu spune că nu s-a plictisit, deoarece „la o casă e mereu de făcut câte ceva”.

Actrița a spus și că multe probleme de sănătate apar atunci când cineva nu-și respectă programul de somn.

Aceasta și-a amintit și de un studiu potrivit căruia persoanele care lucrează noaptea, împotriva bioritmului, trăiesc mai puțin.

În opinia ei, oamenii ar trebui să doarmă „cum dormeau țăranii, fără electricitate”.

Cu privire la starea de sănătate din momentul de față, ea spune că are „o zi bună, una mai puțin bună”. În primul rând, se confruntă cu tensiune oscilantă.

O altă problemă cu care se confruntă, în funcție de tensiune, este tinitusul. Potrivit explicației oferite de ea, este vorba despre „un țiuit, un fel de sâsâit”.

Ea spune că aude acest sunet în circulația sanguină a creierului și nu există leac, deoarece „sunt cauze diferite”.

„Am o zi bună, una mai puțin bună. Am niște suferințe, pe care le duc cu mine. Am o tensiune oscilantă. În funcție de tensiune, am, ciclic, tinitus, care e un țiuit, un fel de sâsâit pe care îl aud în circulația sanguină a creierului și pe care am citit că o treime dintre americani îl au. Nu există leac, pentru că sunt cauze diferite. La tezele de doctorat, mi-a spus un mare doctor, 145 de cauze s-au descoperit.

Toamna trecută am fost la Milano; un doctor îmi spunea despre desomatizare, fiecare doctor cu ideile lui. Am încercat și cu plante, dar mi-a zis mie un medic că nu mai sunt de plante. Plantele sunt bune, dar trebuie să te ții de ele și înainte de a te îmbolnăvi. Cum să stai la gripă cu un ceai? Nu prea merge. Sigur că placebo e foarte important. Dacă noi am crede, am avea puterea de a ne vindeca singuri. Lucrul cu tine însuți e important”, a mai explicat artista.