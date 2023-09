Cătălin Botezatu a ajuns din nou pe mâna medicilor. Designerul a povestit cu ce probleme de sănătate se confruntă. El a fost supus unei noi intervenții medicale la nivelul inimii. Din cauza situației extrem de delicate, el nu și-a informat nici măcar părinții.

Medicii au fost nevoiți să îi aplice încă două stenturi. Decizia a fost luată după ce inima lui, și așa slăbită din trecut, nu a mai putut face față.

Implantarea unui stent la inimă se face în timpul angioplastiei coronariene, o procedură nechirurgicală și minim invazivă. Dispozitivul are rolul de a susține pereții arterelor, de a menține artera deschisă și de a îmbunătăți fluxul de sânge către inimă.

Cătălin Botezatu s-a confruntat în trecut și cu o altă problemă gravă de sănătate. El s-a luptat cu cancerul. Din fericire, acum este bine, dar după mai multe operații dificile. De altfel, în cadrul podcast-ului Ilincăi Vandici, designerul prin ce a trecut de-a lungul vieții.

El a recunoscut că problemele de sănătate l-au făcut să vadă viața cu alți ochi. Cătălin Botezatu se consideră, însă, norocos că a supraviețuit atâtor boli.

„Sunt, de fapt, cel mai bolnav. Sunt cel mai nefericit. Și o recunosc. Și lumea iar o să spună . Nu! Ăsta sunt. Dacă am de toate, nu înseamnă că am ceva. Nu am nimic. Înainte mergeam în vacanțe.

Eram recunoscut pentru vacanțele mele exorbitante, scumpe. Anul ăsta n-am fost în nicio vacanță. Singura vacanță a fost la turci, la control, unde mi-au pus încă două stenturi”, a povestit Cătălin Botezatu.