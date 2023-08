În ciuda problemelor de sănătate, Cătălin Botezatu este foarte optimist, se simte bine și are multă forță de muncă. Recent, el a povestit ce s-a întâmplat la cel mai recent control medical.

Medicii i-au spus că trebuie să îşi pună două stenturi. Ce i-au transmis despre fumat?

Designerul povestește: „Nu mă stresez, asta este bucuria vieții mele, să fac fashion, să fac afaceri, să fac oameni fericiți! Nu mă stresez! M-au văzut 20 de medici la Istanbul. Când am ajuns la cel de plămâni, am făcut niște analize WOW pe care vi le recomand, orice prevenție este extraordinară, așa am descoperit că mai trebuie să pun 2 stenturi.

Când am ajuns la cel de plămâni, deși mă cunoștea, zice: Fumezi? Eu îi zic: Nu! Zice: Minți, te-am văzut pe InstaStory! I-am răspuns: Poate vrei să te blochez! Tu fumezi? Spune: Nu! I-am spus: Te-am văzut cu asistentele jos! E o glumă.

Nu e cum fumezi, ce fumezi. Eu fumez trabuc, este vorba de savoarea trabucului în cavitatea bucală. În rest, nu beau de 4 ani de când m-am operat, am avut operația de cancer delicată.

Alte excese…fac! Glumesc! Țin cont de asta, dar să îi spui unui om să nu se streseze este ca și cum i-ai spune să nu respire”, a spus creatorul de modă, care în 2019 s-a vindecat de cancer la colon.

„Sunt mai mult decât prieteni, sunt familie”

În acest context, vedeta a povestit emoționat despre sprijinul primit de la prietenii săi: „Nu îmi este frică de nimeni, decât de Dumnezeu. Știu întotdeauna că Dumnezeu e cu mine. Raluca a fost, toți au fost când am avut cele 5 operații.

Acum am stat pe telefoane. La un moment dat i-am zis: Gata, lasă-mă!’. Îmi dădea din 2 în 2 minute telefon: Iubitul meu, regele meu, ce faci?’. Cum e Raluca! Raluca mă sună încontinuu, zi și noapte. Am câțiva prieteni, Raluca, Cleo, Joshua, Monica, Ionuț, sunt câțiva din anturajul meu care sunt mai mult decât prieteni, sunt familie.

Sunt oameni alături de care am îmbinat utilul cu plăcutul, cu care am afaceri în comun, sunt oameni pe care îi iubesc și aș face orice, la orice oră din zi și din noapte și m-aș duce oriunde!”.