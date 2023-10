Cătălin Botezatu a ajuns la închisoare! Puțini știau asta despre celebrul designer. Acesta a vorbit despre perioada petrecută după gratii. De asemenea, a dezvăluit motivul pentru care a fost închis.

În anul 1995, Cătălin Botezatu a fost închis într-o închisoare de maximă siguranță din Italia, unde a petrecut aproape un an. Acesta a fost acuzat de bancrută frauduloasă.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai„, a povestit unul din momentele de cumpănă trăite la pușcărie. Creatorul de modă a fost la un pas să își piardă viața, după ce un alt deținut a vrut să-l atace cu un cuțit.

Mi-a spus că am monopolizat terenul de tenis, deși eu stăteam acolo doar să nu mă duc în altă parte, și a venit cu un cuțit către mine și a vrut să mă omoare. Am avut noroc că ceilalți oameni încarcerați de lângă terenul de tenis au sărit să mă ajute, pentru că obișnuiam să le fac diverse favoruri”, a povestit el.

Designerul a stat în arest preventiv în Italia aproximativ un an, după care a fost transferat în arest la Rahova. Acesta a spus că a fost „lucrat” de mai multe persoane cu influență din lumea politică de la noi. A refuzat însă să dea nume.

Cătălin Botezatu a spus că i-a iertat pe respectivii oameni, în ciuda faptului că i-au făcut rău. Cu unii dintre ei chiar se întâlnește des, a dezvăluit el, relatează ego.ro.

„Un arest preventiv, o mafie politică financiară acum 27 de ani. Am căzut pradă… M-a afectat. Știi cum e? Când furi, e ok. Dar când nu furi și ești acuzat și ți se ia totul, totul, iar apoi trebuie să o iei de la 0, e o foarte mare nedreptate!

Dar eu am plecat capul, nu m-am răzbunat. Mă întâlnesc des cu acei oameni (n.r. – din cauza cărora a ajuns la închisoare), dar eu știu să-i privesc în ochi. Eu niciodată nu am blestemat, sunt un om credincios și am zis așa – Dacă am greșit eu, ok… Dacă au greșit alții, Doamne, fă-i să plătească. Și unii sigur au plătit”, a declarat creatorul de modă în urmă cu un an în emisiunea Cristinei Șișcanu, „După faptă și răsplată”.