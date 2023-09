Cătălin Botezatu a oferit un interviu în cadrul podcastului Ilincăi Vandici. Aici, el a vorbit deschis despre regrete, deși nu sunt puțini cei care nu cred că are vreunul. El a spus că a fost prea permisiv cu anumiți oameni însă a adăugat că este bucuros că a spus întotdeauna lucrurilor pe nume.

Botezatu a vorbit despre perioade mai puțin plăcute din viața lui și despre greșeli pe care le-a făcut și din care a învățat. Printre altele, el spune că a avut prea multă încredere.

„Aud multă lume care spune că nu regretă nimic. Cum să spui așa ceva? Normal că am regrete . Am făcut greșeli. Printre cele mai mari regrete pe care le am e faptul că am dat prea mult credit oamenilor. Am avut prea multă încredere în prieteni, în amici, în iubite, am vrut să fiu așa credul. Am lăsat foarte mult de la mine”, susține designerul.

Vedeta a adăugat și că regretă că nu a fost mai dur și pentru că uneori s-a lăsat fraierit.

„Am regrete că nu am fost mai dur, că nu am tăiat în carne vie, deși am cam spus lucrurilor pe nume, poate că nu am spus suficient de mult. Că nu mi-am bătut joc de oameni în general, cum fac oamenii în societate. Sunt oameni care își bat joc de alții continuu, mai ales la nivel politic.

Nu am făcut asta. Dar nu sunt niște regrete, asta e, am fost mai fraier, așa. Sunt mulțumit că am spus lucrurilor pe nume. I-am lăsat să creadă că sunt prost. Am mers mai departe și le-am zis să creadă ce vrea”, a mai declarat Botezatu.