Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a vorbit într-o emisiune televizată despre preferințele sale culinare. El a spus că îi plac în mod special legumele și nu se consideră un „carnivor”.

A evidențiat, de asemenea, că este foarte pasionat de gătit. În plus, Ciucă a dezvăluit că îi place vinul în mod deosebit și foarte rar consumă carne.

În ceea ce privește mâncărurile cu carne, generalul afirmă că preferă preparatele „simple”, precum saramura de pui, pe care o apreciază în mod deosebit. De asemenea, el consideră că ciorba de roșii este o adevărată delicatesă. Și ciorba de praz acrită cu zeamă de varză este printre preferate.

De asemenea, a recunoscut că apreciază și ciorba de „raci”, un termen folosit pentru a desemna ardeii uscați.

Politicianul, care ocupă a doua cea mai importantă funcție în stat, a menționat că este un pasionat al artei culinare. A povestit că își acrește ciorbele folosind zeamă de varză.

Nu se limitează doar la acest ingredient. Folosește și corcodușe acre sau agurizi, struguri necopți care sunt congelați și folosiți pe parcursul iernii în regiunea Olteniei.

Liberalul dezvăluie că deține o parcelă de teren de 80 de metri pătrați, pe care cultivă legume și produce bulion de roșii acasă. El explică că nu pasteurizează bulionul, deoarece acesta se pasteurizează natural atunci când este expus la căldură.

Șeful Senatului recunoaște că soția sa se ocupă de gătit, de pregătirea răsadurilor pentru grădină și de plata facturilor, dar adaugă că îi place să meargă la piață pentru cumpărături.

În legătură cu relația sa cu fiul său, care lucrează în domeniul IT, Ciucă afirmă că nu a încercat niciodată să îl influențeze în alegerea carierei.

Liderul liberal menționează și că îi plac în mod deosebit jocurile populare, în special cele din zona Luncii Dunării.

Statutul de bunic este, după părerea lui Ciucă, „cea mai mare binecuvântare care i se poate întâmpla unui om în viaţă”.

În timpul discuției, Ciucă a adus în discuție și experiența sa în teatrele de operații. A menționat că în timpul misiunilor, s-a gândit că ar putea să nu se mai întoarcă acasă. Generalul a relatat că în Afganistan, el și camarazii săi mâncau doar o masă pe zi, în mod obișnuit seara, iar în restul zilei primeau hrană rece.

De asemenea, a subliniat că cea mai lungă misiune în care a fost implicat a durat un an.

El a mărturisit că s-a confruntat cu gândul la moarte în timpul plecării în misiune, dar nu a discutat niciodată despre această temă în mod explicit.

„O să vă spun o chestiune care este absolut personală: am gândit de fiecare dată chestiunea asta, pentru că orice om trebuie să-şi facă un management al riscurilor, nu am spus-o absolut niciodată, deşi sunt convins că şi soţia s-a gândit, şi familia, dar nu am spus-o niciodată, pentru că am fost încrezător că nu ne ducem undeva unde să facem rău.

Noi, românii, tot timpul ne-a dus la misiuni de stabilitate şi sprijin”, a adăugat Nicolae Ciucă.