Cătălin Botezatu nu s-a mai ascuns și a recunoscut că este din nou îndrăgostit. Designerul a făcut mărturisiri în ceea ce privește viața sa amoroasă din prezent. Cu toate astea se pare că celebrul burlac nu este într-o relația oficială.

„Da, sunt îndrăgostit, dar nu am timp!’, a declarat Cătălin Botezatu pentru ciao.ro.

Deși a spus că nu are timp pentru o relație, Botezatu a vorbit despre femeia care i-a cucerit inima. Se pare că de data aceasta, celebrul designer a fost atras de simțul umorului, dar și de dorința de a călători a femeii de lângă el.

Chiar dacă nu a spus încă cine i-a furat inima, de menționat este că în ultima vreme, Cătălin Botezatu a petrecut mult timp în compania Alexandrei Doicescu, o tânără de 24 de ani care este model în prezentările sale.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că la mijlocul lunii iulie, Cătălin Botezatu a ajuns, din nou, pe masa de operație. După mai multe investigații medicale, medicii au decis să-i schimbe stentul la inimă, montat acum 6 ani. Operația a fost efectuată la un spital din Turcia. În prezent, vedeta are 7 stenturi la inimă, însă susține că este mai bine ca oricând.

„Nu îmi este frică de nimeni, decât de Dumnezeu. Știu întotdeauna că Dumnezeu e cu mine. Raluca (n.r. – Bădulescu) a fost, toți au fost când am avut cele 5 operații. Acum am stat pe telefoane. La un moment dat i-am zis: ‘Gata, lasă-mă!.

Îmi dădea din 2 în 2 minute telefon: ‘Iubitul meu, regele meu, ce faci?. Cum e Raluca! Raluca mă sună încontinuu, zi și noapte. Ea e stresată în general. Glumim. Raluca e un personaj extraordinar pe care toată lumea îl iubește!

Am câțiva prieteni, Raluca, Cleo, Joshua, Monica, Ionuț. Sunt câțiva din anturajul meu care sunt mai mult decât prieteni, sunt familie. Sunt oameni alături de care am îmbinat utilul cu plăcutul, cu care am afaceri în comun. Sunt oameni pe care îi iubesc și aș face orice, la orice oră din zi și din noapte și m-aș duce oriunde!’, a spus designerul pentru ego.ro.