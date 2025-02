CAPITAL: Ce înseamnă business-ul pentru dumneavoastră?

Mirela Bucovicean: A fi antreprenor, pentru mine este un mod de viață, este ceva cu care m-am născut și în spiritul căreia am fost educată. Deși fac antreprenoriat de mai bine de 30 de ani, în spațiul public, businessul care m-a consacrat este Molecule F – prima platformă de vânzare și promovare a designerilor romani.

De aceea, percepția este că sunt pasionată de modă, dar adevărul este că pasiunea mea este businessul. Văd o oportunitate oriunde, o cale de a face bani și de a schimba în mod pozitiv un sistem, o gândire, o comunitate.

Sunt constant curioasă de procesul de dezvoltare al oricărui business, împărtășesc din experiența mea ori de câte ori este cerută, uneori și fără să fie cerută, fac mentorat, business coach și susțin cursuri de business pentru antreprenori mici și mijlocii de mai bine de 10 ani. Iar din 2019 am înființat propria platformă educațională Business Institute for Creative Industries. Trăiesc cu convingerea că aș putea face business și pe Lună.

Mirela Bucovicean și puterea antreprenoriatului

C: Ce importanță are antreprenoriatul, în opinia dumneavoastră, pentru economia unei țări?

MB: Pentru că prima mea formare profesională este de economist diplomat, privesc economia în ansamblul global, ca pe un ceas cu mecanism complex. Antreprenoriatul este inima unei economii, pulsul, dinamica. Este cel care are capacitatea să țină economia tânără, activă, capabilă să se adapteze, o ancorează social, îi definește apartenența culturală. Antreprenoriatul este primul care asigură taxele către stat, care se reinventează constant, cu ritmul pe care îl impune mișcarea globală și, de ce nu, este cel care generează cel mai mulți milionari și împlinește visuri.

C: În contemporan, ce rol joacă Relațiile Publice?

MB: Trăim într-o societate în care imaginea, promovarea și comunicarea sunt esențiale pentru evoluția unei afaceri. Cine nu înțelege nevoia de a comunica în aceste timpuri, pe termen lung va fi un perdant. Unul dintre primele mele job-uri, de când eram adolescentă, a fost de jurnalist. Mai târziu, am lucrat în advertising niște ani și de când mă știu, într-un fel sau altul, comunicarea, ca profesie, a făcut parte din viața mea.

În 2011 am avut primul client pentru agenția de strategie și comunicare creativă, Molecule PR, iar cererea a fost, ca urmare a unui succes rapid a propriului business, „fă cu brandul nostru ce ai facut cu Molecule F”. În momentul de față, în agenția unde sunt fondator și co-owner, lucrăm constant pentru companii multinaționale și branduri locale cum ar fi Factory by Raiffeisen Bank, Alexandrion Group, TEILOR sau COS.

Între carieră și viața personală

C: Cum reușiți să îmbinați cariera cu viața personală?

MB: A fost un proces anevoios pe care l-am înțeles târziu, acest echilibru. Când ești antreprenor, ești 24 din 24, fără weekenduri, fără vacanțe, fără tine și ai tai. Mintea și sufletul tău sunt legate direct la business, iar dacă acesta este la început sau în dezvoltare ori într-o criză, atunci te dedici cu totul.

Cu toții am pierdut echilibrul ocazional, de cele mai multe ori în favoarea business-ului. Este un balet delicat în care te simți vinovat orice ai face: când ești în personal, parcă neglijezi business-ul și vice versa, nefiind vreodată suficient de bun pentru nici una dintre părți.

Mirela Bucovicean, în fața provocărilor

C: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

MB: Am două mari lecții de business rezultate din provocări. Una este primul meu faliment. Lucram în real estate pe atunci, se făceau foarte mulți bani și destul de ușor. Pe lângă brokerajul de terenuri, ofeream consultanță marilor firme de dezvoltare imobiliara și fondurilor de investiții. A venit și 2008, cu marea criză imobiliară și, deși îmi sfătuisem toți clienții să faca exit de urgență, eu n-am făcut-o. Nici din business, nici din investiții. Eram prea atașată de ce construisem. Așa am învățat ca un antreprenor nu este definit de un business, ci de o viziune, putere de muncă și adaptabilitate. De atunci nu m-am mai atașat de nici un business.

Cea de-a doua lecție este reacția întârziată la a reinvesti profitul. Am recuperat repede investiția inițială pentru Molecule F, un business început în 2010, sub auspiciile pionieratului, dar am întârziat prea mult cu reinvestirea profitului. Astfel, am pierdut vânzări, o optimizare a site-ului care să țină pasul cu viteza cu care se mișcă online-ul, market share și leverage. De atunci, am înțeles cât de important este să ai un plan pe care să-l urmărești și sintagma „fight or die”.

Femeia, omul, Mirela Bucovicean

C: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

MB: Hobby-urile mele sunt sporturile mai puțin obișnuite pe care le practic. Până acum 2 ani am participat și câștigat mai multe cupe în cadrul Campionatului Național De Raliuri, viteză și regularitate, în calitate de pilot. Din 2020, m-am apucat de sailing și apoi de diving, depășind repede pragul de 100 de scufundări. Pauza pe care am luat-o de la raliuri, am investit-o în yachting, unde mi-am descoperit o pasiune mai mare decât mă așteptam. Obiectivul meu e să petrec trei luni din an pe barcă. În 2023 l-am atins.

C: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

MB: Consider că succesul, în general, este o noțiune mult prea subiectivă și contextuală și că nu are rețetă. În schimb, pentru orice fel de succes, cred că este nevoie de viziune, constanță, multă muncă și un strop de noroc. Dar, ca femeie, este important să acordăm atenție și să balansăm cu latura feminină, să ne păstrăm mame, soții, iubite, femei dorite.

C: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

MB: Îi las pe alții să mă caracterizeze, însă mi-ar plăcea mult să o facă dupa ce mă cunosc.

C: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

“What the average call excellent, the excellent call average.” – Onyi Anyado