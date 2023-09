Anca Pandrea are insuficiență cardiacă și pulmonară

Anca Pandrea are grave probleme de sănătate. Văduva lui Iurie Darie are insuficiență cardiacă și pulmonară. În zilele călduroase, nu are voie să iasă deloc afară.

Doarme zilnic cu oxigenul lângă cap și trebuie să îl poarte și pe stradă. Din păcate, dispozitivul mobil cu oxigen are trei kilograme, fiind prea greu pentru ea.

Din cauza problemelor de sănătate, nici măcar nu se mai poate ocupa de treburile casnice. Zilnic, se gândește la moarte.

„Nu trebuie să fii bolnav ca să te duci. Poți să mori și dacă ești sănătos. Am oxigen acasă, pe rotile, chiar lângă pat, e obligatoriu să dorm cu el. Am primit aprobare să am și unul mobil. O să merg cu el în poșețică, tot timpul, chiar dacă pentru mine e foarte greu, are vreo trei kilograme. Mi-e greu să mai gospodăresc, dar sinceră să fiu, nici tragere de inimă nu mai am. Așa am o doamnă care vine sâmbăta, îmi gătește, face curat. Normal că o plătesc, cu câte 200 lei pe zi. Am cunoscut-o printr-o prietenă. Astăzi am lenevit. De două săptămâni nu am mai scos nici cățelușa la plimbare. Mi-a zis doctora că atunci când e cald, să nu ies din casă, nici măcar la umbră. Pentru că am insuficiență cardiacă și pulmonară”, a spus ea pentru Cancan.

Anca Pandrea este nefericită! Se bucură doar că n-a ajuns să cerșească

Vă amintim că, în vară, Anca Pandrea a vorbit despre viața ei, lăsând să se înțeleagă că trece prin momente nefericite. O doamnă o ajută la gătit și la curățenie pentru că ea are probleme de sănătate, însă ajutorul ei nu îi aduce prea multă bucurie. Vedeta are, acum, puțini amici și rare motive de bucurie.

„Nu debordez de sănătate, dată fiind și vârsta pe care o am, și nici de bani, dar nici nu mă plâng! Am sprijinul unei doamne care mă mai ajută la gătit și la făcut curat prin casă. În rest, puțini amici și rare motive de bucurie”, a spus ea în cadrul unui interviu acordat pentru Playtech.

Din nefericire, marea actriță are și probleme financiare. Pensia ei este mică, dar, momentan, este bucuroasă că nu este nevoită să cerșească.

„Nu am stat niciodată să spun câți bani am din pensie și nici nu m-am plâns dacă sunt prea puțini sau prea mulți. Nu că ar fi! Dar, tot ceea ce contează e până la urmă că până astăzi nu am ieșit în stradă, la cerșit!”, a exclamat ea.