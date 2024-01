Doliu în teatru. A murit starul american Chita Rivera

Doliu în teatru. Chita Rivera, una dintre cele mai populare vedete americane de pe Broadway, a murit la vârsta de 91 de ani.

Rivera a fost o artistă desăvârșită, Ea a devenit celebră pentru muzica, actoria și dansul ei în musicaluri clasice, inclusiv „West Side Story” și „Chicago”.

În plus, starul a câștigat premii Tony pentru cea mai bună actriță într-un musical pentru „Kiss of the Spider Woman” și „The Rink”. Întreaga carieră a Chitei Rivera a fost recunoscută prntr-un premiu Tony, în 2018.

Anunțul despre dispariția ei a fost făcut marți, de către prietenul și publicistul ei, Merle Frimark.

„Cu mare tristețe, Lisa Mordente, fiica lui Chita Rivera, anunță moartea iubitei sale mame, care a murit liniștită la New York, după o scurtă boală”, a precizat Merle Frimark.

Rivera a devenit o adevărată celebritate în lumea teatrului newyorkez în decursul anilor 1950. Ulterior, ea și-a păstrat prestigiul pe scena artistică timp de șase decenii.

În cadrul producției de pe Broadway din 2015, intitulată „The Visit”, ea s-a reunit cu compozitorul John Kander și textierul Fred Ebb. Rivera prezentat pe scenă cântecele acestora, nu doar în cadrul musicalurilor, ci și în propriile sale spectacole de cabaret.

În anii 2000, ea a continuat să susțină mici spectacole, uneori cu fiica ei, sau cu propriul trio de pian, bas și tobe.

În 2023, ea a povestit pentru „The Guardian” despre rutina sa din culisele de pe Broadway.

„Singura dată când ușa mea se închidea era chiar înainte de a intra pe scenă și îmi spuneam rugăciunile. Spuneam Tatăl Nostru, Ave Maria și Actul de Pocăință. Apoi ieșeam să-mi fac nebunia… Rugăciunea mea era întotdeauna asta: Să spun cuvintele potrivite, să mulțumesc publicul, să fac un spectacol bun”, mărturisea Chita Rivera.

Cariera de neegalat a Chitei Rivera

Laureată a unui număr record de 10 nominalizări la premiile Tony și câștigătoare a două premii pentru „The Rink” și „Kiss of the Spider Woman”, Rivera a avut o carieră de neegalat pe Broadway timp de decenii.

De la rolul Anitei din „West Side Story” și prin interpretarea lui Dick Van Dyke în „Bye Bye Birdie” până la prezența în musicaluri semnate de Bob Fosse precum „Chicago” și „All That Jazz”, ea a și-a dedicat viața scenei.

Deși avea un program aglomerat pe scenă, Rivera a apărut și într-o serie de filme și emisiuni TV. Inclusiv în adaptări ale filmelor „Sweet Charity” și „Chicago”, precum și în „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

Cel mai recent rol pe micul ecran a fost în filmul Netflix din 2021 „Tick, Tick… Boom!”, în care a apărut într-o secvență printre alte personalități ale muzicii de scenă.

Printre distincțiile pe care Rivera le-a obținut se numără premiul Kennedy Center în 2002 și Medalia Prezidențială a Libertății, care i-a fost înmânată de președintele Barack Obama în 2009. De asemenea, a primit Premiul Tony Special 2018 pentru întreaga carieră în teatru.

Chita Rivera, un adevărat model pentru actori

Catherine Zeta-Jones, care a câștigat și ea un Oscar pentru că a interpretat în film un rol care a fost creat de Rivera pe a mărturisit „impactul incredibil” pe care Rivera l-a avut asupra vieții sale și i-a adus un omagiu „reginei” ei.

„Am visat să fiu tu când eram mică, apoi te-am întâlnit și am fost profund legată de tine interpretând-o pe singura și unica Velma Kelly în „Chicago”. Nu va exista niciodată, niciodată, cineva ca tine, Chita, niciodată”, a postat Zeta-Jones pe Instagram, potrivit CNN.

View this post on Instagram A post shared by Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Rita Moreno, care a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul Anita în adaptarea cinematografică din 1961 a filmului „West Side Story”, a declarat într-o declarație oferită pentru CNN că Rivera a fost însăși „esența Broadway-ului”.