Anca Țurcașiu și amica ei, Andreea Samson, au acceptat provocarea celor de la Antena 1, participând împreună la Asia Express, sezonul 7. Pe Drumul Zeilor, marea actriță a întâmpinat dificultăți din cauza probelor dificile și a stării ei de sănătate. Chiar dacă arată bine, puțini știu că sub acel „ambalaj” frumos se ascunde o boală incurabilă: tiroidită Hashimoto.

Anca Țurcașiu are probleme de sănătate de când a intrat la menopauză. De atunci, s-a confruntat cu o inflamație articulară. În urma investigațiilor medicale, ea a descoperit că suferă de o boală autoimună: tiroidită Hashimoto. A apelat imediat la ajutorul specialiștilor. Doi din cinci specialiști în reumatologie i-au sugerat să renunțe definitiv la produsele lactate și la carne, spre surprinderea ei căci ea nu mai mănâncă carne de când avea 20 de ani.

„Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne pentru că m-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carnea, adică eu nu am fost carnivoră de când mă știu. Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine. Când am plecat de acasă, la 20 de ani, evident că nu am mai mâncat, natural.

Mi-a ieșit o analiză destul de proastă, vai acum boli autoimune, toată lumea sau cel puțin pe mine m-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala că nu există remediu, acum toți avem aceste boli autoimune. Habar nu am ce înseamnă ele, nici nu prea mă interesează. Atpo era valoare foarte mare, tiroidită Hashimoto”, a explicat ea în cadrul podcastului „Sănătatea Ta, Prioritatea mea”.