Andrei Ursu și partenerul său au fost echipa cu cele mai slabe performanțe dintre cele opt participante în cadrul competiției Asia Express 2024, pe parcursul celor trei săptămâni de concurs.

Proba de marți seara i-a găsit pe ei pe ultimul loc, ceea ce i-a dus direct în cursa pentru Ultima Șansă.

Cei doi au avut deficiențe semnificative în comparație cu celelalte două echipe care se aflau în cursa pentru Ultima Șansă.

Lipsa unei membre feminine în echipă, spre deosebire de echipa Mihai Găinușă – Oana Paraschiv, le-a complicat considerabil șansele de a face autostopul.

De asemenea, lipsa unei condiții fizice comparabile cu cea a echipei Adrian Nartea – Cosmin Vîjeu a avut un impact major asupra performanței lor în cursa pentru Ultima Șansă.

Andrei Ursu a spus că știa că au ajuns pe ultimul loc și că au dat tot ce au putut. Acesta a adăugat că s-au distrat enorm până în acel moment și că nu are niciun regret.

De asemenea, a menționat că nu vrea să vorbească despre ghinioane, considerând că ar fi penibil. Era foarte fericit că au fost împreună și că au avut ocazia să cunoască pe toată lumea.

Artistul a conchis că, dacă nu vor mai fi în competiție, acceptă situația, dar și-au dat tot interesul. Sfatul său a fost să nu se uite de valorile și principii.

„Știam că am ajuns ultimii, am dat tot ce am putut. Noi ne-am distrat teribil până acest moment. Nu am niciun regret. Nu mai vreau să zic de ghinioane că e penibil. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că v-am întâlnit pe toți. Dacă nu o să mai fim în competiție, asta e, noi am încercat. Sfatul nostru e să nu uitați de valorile și principiile voastre, să vă păstrați verticalitatea!”, a mărturisit Andrei Ursu.