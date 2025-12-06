Pe primul loc în alegerile de ultim moment rămân cadourile personalizate, în special obiectele gravate sau inscripționate cu mesaje. Cele mai populare sunt cărțile decorative din lemn cu dedicație, un tip de cadou care combină simplitatea livrării rapide cu impactul emoțional al mesajului personal.

Comercianții afirmă că aceste produse sunt preferate pentru aniversări, ocazii romantice sau evenimente familiale, deoarece transmit impresia unui gest gândit, chiar și atunci când timpul scurt ar sugera contrariul.

Cadourile care oferă experiențe sau momente petrecute împreună ocupă locul al doilea în preferințe. Seturile de jocuri pentru cupluri, cu idei de întâlniri sau activități inedite, au câștigat mult teren în ultimii ani.

Sunt apreciate pentru faptul că reușesc să transforme un cadou rapid într-o ocazie specială, cu potențialul de a crea amintiri și de a aduce un plus de spontaneitate în relații.

Pe locul trei se situează seturile de cadouri tradiționale, formate din combinații de obiecte utile și simbolice, precum căni, broșe sau șorțuri.

Astfel de pachete sunt alese adesea pentru colegi, prieteni sau rude apropiate, mai ales deoarece sunt accesibile la preț și nu necesită timp îndelungat pentru selecție.

Cadourile elegante sau premium, oferite în special mamelor, bunicilor sau partenerelor, ocupă poziția a patra în top.

Cutii atent aranjate, cu produse de îngrijire, accesorii sau elemente decorative, sunt cumpărate de obicei în pragul sărbătorilor și sunt percepute ca fiind potrivite atunci când se dorește un gest mai sofisticat, dar livrabil rapid.

Categoria cadourilor decorative și simbolice încheie topul preferințelor de ultim moment. Statuetele artistice, figurinele care reprezintă familia sau trofeele cu mesaje emoționale au devenit opțiuni frecvente pentru cei care vor să transmită o emoție puternică fără să se îndrepte spre cadouri costisitoare.

Comercianții confirmă că aceste produse se vând mai ales în perioadele cu multe aniversări sau în prag de sărbători, când cumpărătorii caută un obiect cu semnificație.