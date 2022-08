Și acesta este doar începutul, pentru că succesul Digital Human i-a stimulat să continue pe aceeași linie. ” Lucrăm acum să lansăm încă un Om Digital”, a declarat, pentru Capital, Mădălin Nitiș.

Capital: – Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Mădălin Nitiș: – Avem mai multe proiecte mari implementate anul trecut, dar unul dintre cele mai spectaculoase este lansarea produsului Digital Human. Modul în care creăm un om digital este păstrând cât mai mult posibil din atributele umane, precum vocea, mișcările corpului și expresia facială, folosind captarea mișcării și tehnologia în timp real, dar adăugând un nou strat: corp digital.

Acest corp digital nu are limite în spațiul digital, putând face orice își poate mintea imagina. Ne dorim să folosim tehnologia pentru a îmbunătăți experiența umană. Oamenii digitali sunt aici pentru a umple golurile și a face un pas mai departe, putând exprima și întruchipa complet un brand sau un proiect, fiind creați „din cap până în picioare” pentru a exprima o idee. În același timp, pentru a naviga în spațiul virtual într-un mod cu adevărat faro limite, e nevoie de un om digital.

Considearam că este vital pentru un brand să vină cu ceva nou, să își poată păstra poziția pe piață sau chiar să supraviețuiască. ”Digital Human” se bazează pe un proiect inovator, care se adresează companiilor care se gândesc cu îndrăzneală la viitor și vor să fie diferite.

Primul Digital Human dezvoltat de noi este Wello. Caracterul Wello, prin intermediul platformei School of Health, aduce în premieră în lume, lecții interactive în domeniul obiceiurilor sănătoase. Copiii de toate vârstele, alături de părinți sau profesori, au acces gratuit la informații actuale despre nutriție și un stil de viață sănătos. Informațiile sunt prezentate de către caracterul Wello, într-o manieră adecvată fiecărei grupe de vârstă și sunt sedimentate cu ajutorul ”Provocărilor” la care copiii trebuie să răspundă, și a ”Activităților” pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. Platforma se poate accesa pe school.wello.ai și va fi utilizată în curând de toate școlile din România în parteneriat cu Ministerul Educației.

C: – Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

M.N: – Unul dintre cele mai vizibile proiecte ale MAINSTAGE a fost chiar la debutul agenţiei. Este vorba de campania ’’Morgan Freeman gives voice to Romanians’’ pentru clienţii noştri Visa şi Banca Transilvania. Campania a transmis un mesaj emoţionant pentru romanii de pretutindeni cu ocazia sărbătorilor de Paşti, din partea celebrului Morgan Freeman cu ajutorul celebrităţilor locale precum Mihai Dobrovolski, Dragoş Bucurenci şi Cătălin Rădulescu. A fost senzaţional să lucrăm cu Morgan Freeman, o ocazie unică în viaţă. Iar rezultatul a fost pe măsură, campania a fost nominalizata la premiile Effie din România.

O altă campanie memorabilă a fost cea intitulata ’’Haunted Camping’’ pentru clientul nostru KFC. Campania şi-a propus să promoveze sosul de usturoi de la KFC în cadru festivalului de muzică Untold. Ştiind că la acest festival sunt mari problele cu găsirea spaţiilor de cazare la preţuri accesibile, am creat un camping chiar lângă festival în pădurea Hoia de lângă Cluj. Dar nu orice camping, ci unul bântuit! Aici intră în scena şi produsul, care fiind sos de usturoi, l-am poziţionat ca singurul care poate păzi oaspeţii de spiritele rele. Campania a avut super vizibilitate şi a fost o mega distracţie. Am reuşit să îl aducem invitat special în camping pe actorul Kristian Nairn, cel care interpretează rolul lui Hodor în serialul Game of Thrones. De asemenea campania a fost de un succes răsunător, a câştigat un premiu la festivalul internaţional de publicitate Golden Drum.

Încă un om digital

C: – Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

M.N: – Avem planuri mari pentru anul 2022. În primul rând lucram acum să lansăm încă un Om Digital. Va fi vorba de un artist virtual care se va lansa pe piaţa de muzică internaţională, cu album, concerte în toată lumea şi tot pachetul. Facem acest proiect pentru o casă de discuri globală.

Apoi, ne dorim să mai facem o campanie virală pentru brandul de hârtie Elfi. Viralul lansat anul trecut, intitulat ’’Sterge-te Romaneste’’, care l-a avut ca protagoist pe actorul de stând up comedy Costel Bojoc, a fost de un real success ajungând la peste 4 milioane de vizualizări în doar o lună. Mai mult decât atât, produsul nou lansat de hârtie igienică Elfi Cocean a fost epuizat de pe Emag în prima zi de lansare. Cu toate acestea, viralul pe care îl gândim în acest an cu partenerii de la Sector 7, ne dorim să depăşească rezultatele de anul trecut.

Mai avem un proiect în lucru şi se referă la o campanie de brand şi un nou logo pentru oraşul Constantă. Suntem acum în lucru la partea de strategie de branding de oraş şi estimăm că până la sezonul estival campania va fi gata.

Nu în ultimul rând ne dorim să ţinem cât mai aproape de zona de tehnologii emerging care se poate folosi şi în pubilitate, cum ar fi Metaverse-ul, blockchain-ul sau criptocurrency. Ca să fim o agenţie relevanta şi în viitor ne dorim să investim cât mai mult în tehnologie şi nu în ultimul rând în oameni, pe care încercam să îi ajutăm cât mai mult pe zona de trainings şi personal development.

C: – Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

M.N: – Lucrurile nu au mers rău pentru noi în timpul pandemiei, din contră, noi am crescut şi ne-am stabilizat şi mai mult ca agenţie şi echipa. Deşi provocările au fost multiple ne-a ajutat foarte mult că am fost mereu conectaţi şi solidari între noi. Am crescut pe toate planurile, atât ca business, ca echipă cât şi ca proiecte. Cel mai mare challenge a fost să depăşim barierele online-ului şi să reuşim să interacţionăm şi fizic, de aceea am făcut şi două teambuildings şi cât mai multe ieşiri în echipa posibil, bineînţeles cu respectarea măsurilor de siganta.

M-a încântat faptul că industria de advertising şi media de la noi a fost destul de unită în fata obstacolelor. Am participat la câteva proiecte care aveau ca scop cauze comune, sociale, unde am văzut cum atât agenţii cât şi companii au strâns rândurile, au colaborat, au pus resurse la comun şi au făcut eforturi spre binele tuturor. Spre exemplu, campania #oamenicamine pentru promovarea vaccinării la nivel naţional, condusă de un grup de oameni bine intenţionaţi de la BCR împreună cu alte câteva companii şi agenţii. A fost un exemplu de solidaritate şi implicare în societate, mai departe decât obiectivele invidivuale ale companiilor şi ale indivizilor. Şi a avut şi rezultate.

Să nu se piadră nicio oportunitate

C: – Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

M.N: – Primesc deseori această întrebare de la studenţii de la facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA, unde predau un curs la master. Cel mai des răspuns pe care îl dau este să încearce să nu piardă nicio oportunitate. Să nu stea prea mult pe gânduri până să încerce un program de intership, sau un curs pentru introducere în publicitate sau pur şi simplu să meargă în vizită la o agenţie de publicitate. La început de drum nu există răspunsuri greşite sau experienţe care dăunează carierei. În cel mai rău caz se poate învăţa ceva din orice experienţă. Şi îi mai sfătuiesc să nu stea prea mult într-un loc dacă nu simt că se dezvolta. Spre surprinderea mea am întâlnit tineri foarte conştiincioşi când vine vorba de un job, poate chiar mai conştiincioşi decât cei cu mai multă experienţă. De aceea îi sfătuiesc să pună pe primul plan diversificarea experienţelor în câmpul munţii versus consturirea unei cariere în acelaşi loc mai mult timp. Cumva, la început, experienţele în mai multe domenii sunt mai valoroase decât anii petrecuţi în aceeaşi companie.

C: – Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

M.N: – 10 ani. Eu orizont atât de îndepărtat… Advertisingul e destul de legat de zona de tehnologie drept urmare aşa cum în zona de tech lucrurile evoluează foarte rapid, aşa mă aştept să se intemple şi în advertising. Nu este un secret ca piaţa din România are câteodată comportament de leap-frogging în ceea ce înseamnă adopţia tehnologiei, dar este foarte important în piaţă de advertising ca să existe încredere şi din partea clienţilor. Agenţiile vor propune cu siguranţă proiecte mai disruptive, dar depinde de clienţi în ceea ce priveşte decizia finală de a le implementa.

C: – Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

M.N: – Nu urmărim banii ca scop în sine, ci ca un rezultat al activităţii nostre în cel mai bun caz. În schimb, banii investiţi în dezvoltarera atât a capitalului uman cât şi a tehnologiei consider că sunt cei mai utili.