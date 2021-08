Coca-Cola HBC apare în majoritatea chestionarelor și studiilor de piață drept unul dintre cei mai căutați angajatori din România. Din acest motiv, Revista Capital a luat contactul cu Departamentul de HR pentru a prezenta publicului care sunt avantajele pe care un astfel de jucător le oferă angajaților săi. Care este salariul mediu brut în companie? Ce fel de oameni caută Coca-Cola HBC? Care sunt proiectele ce țin angajații motivați și dornici în a-și continua cariera pentru Coca-Cola?

Care a fost numărul mediu de angajați la finalul anului 2020 și cât au însumat cheltuielile de personal?

Numărul mediu de angajați la finalului anului 2020 a fost de 1524, iar cheltuielile de personal au însumat 38 mil EURO.

Ce programe de formare și dezvoltare profesională are compania dvs. pentru angajați?

Coca-Cola HBC România este liderul industriei de băuturi pe piața locală, iar această recunoștere este rezultatul muncii unei echipe extinse și bine pregătite. Dezvoltarea angaților noștri este esențială pentru strategia noastră de creștere, de aceea este prioritar să investim în consolidarea capabilităților. Totodată, acordăm o atenție sporită în dezvoltarea unei culturi organizaționale incluzive, care să incurajeze potențialul colegilor noștri. Credem că autonomia este cheia către performanță și creștere. Creăm un mediu de lucru bazat pe încredere, un mediu în care colegii noștri pot încerca lucruri noi și în care se dezvoltă constant.

Peste 9.000 de ore de training

Anul trecut, am organizat peste 9000 de ore de training pentru echipa Coca-Cola HBC România. Tot anul trecut am lansat Academia de Vânzări, un proiect amplu și de lungă durată ce are ca scop formarea liderilor în domeniul vânzărilor. Avem aproape 100.000 de clienți, iar parteneriatele cu aceștia reprezintă unul dintre principalii piloni ai succesului companiei. Pregătirea colegilor noștri din echipa de vânzări este esențială și ne-am angajat să investim in dezvoltarea acestora.

Pe lângă traininguri, am construit o cultură puternică de coaching. Am investit în certificarea unei echipe interne de peste 60 de coachi prin sesiuni de formare alături de un Coach extern certificat ICF sau pe baza metodologiei ICF.. Colegii care fac parte din echipa de coachi au devenit astfel agenți ai schimbării în organizație și dețin pregătirea necesară pentru a-i ghida și pe alți colegi în dezvoltarea lor.

De asemenea, în 2020 am lansat Opportunity Marketplace, o platformă internă în care angajații se pot implica în proiecte din tot Grupul Coca-Cola HBC sau pot adauga propriile proiecte pentru a construi o echipă cross-funcțională cu colegi din cele 28 de țări din Grup. Acest lucru le da posibilitatea de a dobandi o experienta operațională valoroasă și versatilă în echipe diverse și chiar multiculturale.

Care este salariul mediu brut oferit în cadrul companiei dumneavoastră?

Slariul mediu brut în Coca-Cola HBC România este de 6.850 de lei.

Care sunt beneficiile pe care le oferiți pentru angajați?

Avem un sistem de beneficii care acoperă mai multe nevoi și interese. Putem începe cu beneficiile ce țin de dezvoltarea angajaților, fie prin trainguri, conferințe, workshop-uri și cursuri de profil externe, fie prin programe interne de invățare și dezvoltare de noi capabilități.

La acestea se adaugă beneficiile care contribuie la starea de bine a angajaților. Iar aici nu vorbim doar de pachetele medicale oferite angajațiilor și familiilor lor sau asigurare de viață, ci și de programul intern de wellbeing pe care l-am dezvoltat. Astfel, oferim, de exemplu, acces la clase de sport online în această perioadă, la ateliere de educație financiară, cursuri de parenting și altele. În plus avem și un program de asistență pentru angajați, prin care fiecare angajat care trece printr-o experiență dificilă de viață poate apela în mod anonim la un terapeut.

Pentru timpul liber al angajaților oferim abonament Bookster, zi liberă de ziua de naștere, zile libere în plus în funcție de vechimea în companie, program flexibil și zi de vineri scurtă pentru rolurile care permit acest lucru. Și pentru că știm ca nevoile fiecărui angajat sunt diferite, avem un sistem flexibil de beneficii care poate fi personalizat de fiecare coleg. Astfel, oferim un buget lunar pe care fiecare angajat îl poate investi, în funcție de preferințe, pentru tichete de masă, pensie privată, cursuri, activități culturale, vouchere la numeroși furnziori etc.

Pentru cei care vor să investească în acțiuni:

De asemenea, angajatii au optiunea de a achizitiona actiuni in cadrul companiei, Coca-Cola HBC fiind listata la Bursa din Londra.

Și nu în ultimul rând, oferim cotă de produs, bonusuri de performanță, prime de sărbători și de vacanță, zile libere și suport financiar pentru diverse evenimente din viața angajaților noștri.

Care este profilul angajatului pe care compania dvs. îl caută?

Căutăm profile diverse, însă componentele de producție și vânzari fiind la baza activității business-ului nostru, cel mai des recrutăm candidați pentru rolurile de operatori și Business Developers.

În ceea ce privește zona de operatori, vorbim în special de echipa de producție pentru fabricile noastre, iar aici căutăm candidați cu abilități de lucru cu echipamente automatizate, care dețin cunoștințe de bază în zona tehnică și au disponibilitate de lucru în ture.

Pentru zona de vânzări căutăm cadidați care știu să dezvolte cu usurință relații cu cei din jur, privesc provocările ca pe o oportunitate, au finalizat studiile superioare și dețin permis de conducere.

Fiecare profil este diferit, însă elementele comune pe care le căutăm la viitorii noștri angajați sunt abilitatea de lucra eficient în echipă, dorința de dezvoltare și, nu în ultimul rând, adaptabilitatea. Anul 2020 ne-a dovedit ca oamenii si companiile care au reusit sa se adapteze rapid la cele mai neasteptate situatii au reusit sa depasesca mai usor perioadele dificile.

Care sunt cele mai mari dificultăți pe care le întâmpinați atunci când recrutați personal?

Criza fortei de muncă este o realitate cu care ne confruntam si noi. Este din ce in ce mai greu sa gasesti candidatii potriviti. Observăm un deficit de personal în special în zona Dorna, unde populația îmbătrânește, iar tinerii preferă să se îndrepte către alte orașe mai mari sau chiar să plece peste hotare.

Care au fost cele mai importante provocări prin care compania dvs. a trecut în ultimul an? (din perspectiva departamentului de resurse umane)

Ultimul an a fost provocator pentru noi toți, iar prioritățile noastre principale pentru 2020 au fost siguranța angajaților și asigurarea disponibilității la raft a produselor noastre. Astfel, a trebuit să ne asigurăm că fiecare angajat are toate condițiile și instrumentele necesare de lucru într-un mediu sigur.

Provocări au mai existat, poate una dintre cele mai evidente a fost schimbarea modelului de lucru de la birou la munca de la distanță. Această schimbare a adus cu sine dificultăți în menținerea sentimentului de unitate în echipe, în separarea timpului de lucru de cel personal și în asigurarea unui sentiment general de wellbeing. Cu totii am trecut prin momente dificile, dar tocmai in acele momente a fost cel mai important sa ramanem impreuna si sa ne oferim sprijin si intelegere. Au fost esentiale rolul echipei de management care a tinut legatura permanent cu intraga organizatie si implicarea tuturor echipelor care au initiat programe pentru a reduce această deconectare între colegi și a-i menține motivați.

Ce programe aveți pentru a preîntâmpina plecare oamenilor din companie?

Coca-Cola HBC este o scoala de business, crestem oameni cu potential, cu atitudinea potrivita, ceea ce ii face sa fie foarte bine pregatiti si cautati si pentru oportunitati externe.

Însă privim retentia ca un puzzle in care piesele principale sunt – pachetul salarial competitiv, mediul de lucru si cultura organizationala deschisa, in care nimeni nu se simte constrans (program de lucru flexibil, posibilitatea de a deveni actionari la Coca-Cola – angajatii cumpara un nr de actiuni, compania le dubleaza etc) si oportunitatile extraordinare de dezvoltare (acces la training, expunere la nivel regional, posibilitatea de a fi parte din proiecte extrem de interesante și cu impact etc).