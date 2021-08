Care a fost numărul mediu de angajați la finalul anului 2020 și cât au însumat cheltuielile de personal?

Rotaru Delia: În decembrie 2020, numărul total de angajați activi în întreg grupul era 7.553. Dacă ne referim doar la eMAG, în România, Bulgaria, Ungaria și la hub-ul nostru IT din Polonia aveam 5.572 de colegi. Numai în România, cheltuielile de personal incluzând taxele, pe întreg anul fiscal 2020, au însumat peste 407 milioane de lei.

Ce programe de formare și dezvoltare profesională are compania dvs. pentru angajați?

Rotaru Delia: În eMAG, punem accent pe dezvoltarea continuă și ne susținem colegii din toate departamentele cu programe de învățare specifice.

Academiile funcționale

Unul dintre pilonii de bază ai strategiei noastre de learning este modelul de academie, prin care ne dorim să creștem skill-urile funcționale ale angajaților eMAG din fiecare zonă de business. Fiecare academie este construită în funcție de direcțiile de dezvoltare ale unui business unit, cărora le sunt asociate resurse de învațare (Workshop-uri, Open Sessions, articole, cărți, podcast-uri, șamd) care să îi ajute pe colegii noștri să devină mai pregătiți în rolul lor.

Upgrade

Upgrade este un program de dezvoltare în carieră în care vom investi peste 800.000 de euro în următorii doi ani și prin care ne propunem să îi ajutăm pe colegii care se află la început de carieră să se pregatească pentru urmatorul lor pas. Vom investi în cursuri și certificări de formare în competențe de digital marketing, tehnologie, sales și analiză de business.

Leadership Habits – comunitatea people managerilor din eMAG are în componență întâlniri lunare sub formă de sesiuni de învățare și workshop-uri. Programul își propune ca în fiecare lună să adauge un obicei de leadership în portofoliul people managerilor, iar dezvoltarea lor să fie una de lungă durată.

Future25 – este programul prin care identificăm și dezvoltăm tinerele talente din eMAG. După un proces de selecție, 25 de persoane intră într-o experiență de dezvoltare intensă pe parcursul a doi ani. Această experiență constă într-o serie de evenimente interne, numeroase training-uri cu specialiști din piață cât și un program de mini MBA. Programul culminează cu o vizită în San Francisco la cele mai cunoscute companii de tech.

Executive Development – este programul online de dezvoltare a echipei de lideri seniori din eMAG. În cadrul acestei inițiative, în funcție de competențele pe care ne dorim să le dezvoltăm în cadrul companiei, participanții urmează programe de executive development de la cele mai renumite universități precum Harvard, MIT sau London School of Economics.

Care sunt beneficiile pe care le oferiți pentru angajați?

Rotaru Delia: Beneficiile pe care colegii noștri le au sunt: abonamente pentru serviciile medicale, buget flexibil de beneficii (pentru care își pot alege variante personalizate de consum), discounturi la diverși parteneri (servicii bancare, servicii stomatologice, săli de sport, servicii de telefonie), acces la biblioteca Bookster. Alte beneficii pe care le avem în spațiul de birouri: fructe, sală de sport, sală de jocuri și masaj, însă, deocamdată, nu am revenit la birou, sperăm să putem implementa noul nostru mod de lucru, hibrid, din luna septembrie.

Care este profilul angajatului pe care compania dvs. îl caută?

Rotaru Delia: Suntem în permanentă căutare de oameni cu potențial, autonomi, dinamici și dornici să crească repede în eMAG. Principiile noastre spun că înțelegem clientul, gândim ca un antreprenor de succes, luăm decizii bazate pe date, evaluăm impactul proiectelor noastre, acționăm responsabil, ne susținem reciproc și creștem odată cu business-ul, ceea ce înseamnă că punem mare preț pe învățarea continuă. Căutăm colegi care rezonează cât mai bine cu felul acesta de a fi, care își doresc să facă parte dintr-un business românesc care se dezvoltă accelerat atât în România, cât și în alte țări din regiune.

Care sunt cele mai mari dificultăți pe care le întâmpinați atunci când recrutați personal?

Rotaru Delia: În fiecare an echipele noastre cresc, deci mereu întâmpinăm diverse provocări în recrutare, dar de fiecare dată am reușit să găsim colegii noi de care am avut nevoie.

Care au fost cele mai importante provocări prin care compania dvs. a trecut în ultimul an? (din perspectiva departamentului de resurse umane)

Rotaru Delia: Cu siguranță este vorba despre trecerea bruscă, peste noapte, la propriu, la munca de acasă pentru peste 3.000 de colegi care lucrau în birouri. Am fost una dintre primele companii din România care au decis să treacă rapid la work from home și, din fericire, am reușit să ne adaptăm foarte bine. Ne-am dat seama cât de importantă e comunicarea în acest punct, așa că ne-am ținut colegii la curent prin intermediul newslettere-lor interne și a unor live-uri cu invitați din senior management, transmise în întreaga companie. Am vrut să știm cum se simt colegii noștri și am trimis constant chestionare pentru a afla dacă întâmpină probleme, dacă se simt productivi și cum fac față noii realități. Toată analiza pe care am făcut-o în această perioadă ne-a și ajutat să decidem că, pe termen lung, nouă ni se potrivește cel mai bine modul de lucru hibrid. Așa că, atunci când pandemia va trece, vom reveni la birou cel puțin patru zile pe lună, pentru socializare, brainstorming-uri și alte activități care presupun colaborare. În rest, vom putea lucra de acasă sau, de ce nu, din cafeneaua preferată.

Ce programe aveți pentru a preîntâmpina plecare oamenilor din companie?

Rotaru Delia: Măsurăm motivația oamenilor din organizație la fiecare șase luni și, astfel, știm exact cum putem adresa lucrurile care îi pot face mai fericiți și cum putem îmbunătăți aspectele pe care ei consideră că le putem adresa împreună. Aceste planuri de acțiune se fac la nivelul fiecărei echipe din organizație și la nivelul companiei, astfle încât putem adresa nevoile diverse din organizație, dar si cele comune tuturor. În urma acestor chesionare am putut, de exemplu, lua și decizia de a trece la noul mod de lucru permanent hibrid.