Primul subiect atins a fost bugetul de investiții și folosirea acestuia în strategia de creștere a companiei. Iată ce au declarat cei de la Bilka despre acestea:

„Anul acesta am continuat investițiile pentru dezvoltarea diviziei de produse pentru sectorul industrial, iar investițiile totale s-au ridicat la 5 milioane euro. Acestea fac parte dintr-un amplu proiect de dezvoltare demarat la începutul anului 2017 care se ridică în total la peste 25 mil. Euro.

Planul de investiții pentru 2021 vizează finalizarea primei etape din dezvoltarea diviziei de produse pentru construcții industriale, în urma căruia vom inaugura fabrica de panouri termoizolante şi alte profile cu utilizare în construcţiile industriale. Urmând să demarăm și alte etape de investiții pentru continuarea dezvoltării gamei de produse.

Dat fiind faptul că principala strategie de creștere a companiei a fost bazată pe investiții, dacă pe termen mediu vom avea un mediu economic și medical stabil, analizăm și ne gândim și la o posibilă achiziție de companii din domenii conexe domeniului nostru de activitate și luăm în considerare și deschiderea unei unități de producție în afara granițelor. ”

Adaptarea este cheia

Provocările aduse de anul 2020 au avut un impact major pentru toate companiile din România și nu numai. Am întrebat echipa Bilka ce măsuri au luat pentru a se adapta noului context și ce i-a ghidat în acest mediu economic dificil.

„Anul 2020 a fost unul dificil, desfăşurându-se sub auspiciile adaptării la noul context. Pandemia a fost de departe cea mai mare provocare anul acesta pentru toate business-urile. Gestionarea investițiilor, adaptarea la noile condiții și mai ales incertitudinea au reprezentant o mare provocare, au devenit parte din activitatea de zi cu zi.

Ne-am făcut toate scenariile și am fost pregătiti si pentru cel mai rău dintre ele. Ne-am uitat și continuăm să ne uităm permanent pe venituri, costuri, investitii si dimensiunea aparatului, însă, în tot acest timp nu am luat nicio măsură bazată pe frica de ce va fi. Am fost mai preocupați de semnalele primite din industrie și de la parteneri, decât pe cele venite din spațiul public. Am stat permanent aproape de partenerii nostri de business și am reacționat doar la feedback-ul și cererea din piață. S-a dovedit că în industria noastră lucrurile au revenit rapid în parametrii normali și că orice măsură de sistare sau reducere a activității, a investițiilor, sau a procesului de recrutare, ar fi avut un impact negativ asupra evoluției companiei pe termen mediu și lung.

Și de data aceasta, așa cum am făcut înca din primii ani de activitate, am încercat să ne adaptăm rapid, să căutăm oportunitățile, și acolo unde nu le-am găsit le-am creat.”

Pentru Bilka responsabilitatea este cea mai importantă, aceasta fiind pilonul pe care cultura organizațională a companiei este construită. Iată cum se caracterizează liderul acoperișurilor:

„Responsabilitate față de clienți și parteneri prin produsele pe care le fabricăm, responsabilitate față de angajați prin locurile de muncă și conditiile pe care le oferim, și responsabilitate față de comunitatea în care ne desfășurăm activitatea prin acțiunile de responsabilitate socială pe care le desfășurăm. În jurul acestui crez se desfășoară întreaga noastră activitate și strategia de dezvoltare și investiții. Ceea ce a stat și la baza abordării pe care am avut-o în contextul pandemiei.

Astfel responsabilitatea a devenit una dintre cele mai importante valori ale companiei în jurul căreia este construită întreaga cultură organizațională.”

