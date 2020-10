Primul subiect atins în interviu au fost investițiile – programe intensive pentru extindere, modernizare și digitalizare. Iată ce planuri au cei de la Catena:

„În anul 2020, Fildas Trading a continuat proiectele de investiții demarate în 2019 pentru extinderea capacităților logistice de transport și depozitare. Investițiile totale realizate până în prezent în acest an sunt de aproximativ 19 milioane lei. Anul acesta s-au finalizat lucrările la un nou depozit în Constanța, în care s-au investit 5,4 milioane de lei. Sunt în derulare investiții pentru un nou depozit în județul Bacău. Extinderea flotei auto a continuat și în acest an, investițiile realizate până în prezent fiind de aproximativ 5 milioane lei. Anul acesta, au fost achiziționate 30 de autoutilitare și camioane. Provocările pandemiei au dus la o atenție specială acordată zonei IT, pentru care a fost demarat un amplu program de investiții.”

Efectele pandemiei au fost puternic resimțite și de către echipa Catena, care declară că: „Anul 2020 a adus cu sine o uriașă provocare, deoarece s-au manifestat întreruperi majore ale fluxului obișnuit de produse și servicii. Chiar și în contextul în care companiile farmaceutice s-au mobilizat puternic, blocajele de tip lockdown au dus la întârzieri și alte disfuncționalități. Farmaciștii noștri au fost însă la datorie, deoarece implicarea lor în sănătatea comunității a fost indispensabilă în această perioadă de criză sanitară.”

Una dintre prioritățile companiei este responsabilitatea socială – direcție în care se implică puternic și investesc intens. Anul acesta echipa Catena s-a mobilizat și a susținut societatea afectată de pandemie:

„Răspunzând așteptărilor privind responsabilitatea socială a grupului, Fildas a donat materiale de protecție în valoare de 12,5 milioane de lei – peste 2,6 milioane de euro, din care 9,4 milioane de lei au constat în materiale de protecție anti-Covid – măști, echipamente, dezinfectanți – destinate unui număr de 150 de spitale din întreaga țară, iar restul reprezentând materiale donate către 113 instituții și organizații angrenate în lupta cu pandemia.

Încă de la începutul crizei provocate de noul coronavirus, Catena a donat 100.000 de euro într-un fond de urgență înființat de organizația Salvați Copiii – România pentru achiziționarea de echipamente medicale esențiale pentru mai multe spitale din România, precum și 100.000 de euro în cadrul unui teledon de caritate.”