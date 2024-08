Guvernul Ciolacu va renunța la impozitarea pensiilor sub 3.000 de lei de la 1 octombrie 2024. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura-Oprescu, și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, lucrează deja la actul normativ pentru a putea fi adoptat la timp de Executiv.

„După cum știți, am luat decizia ca toate pensiile sub 3.000 lei să nu mai fie impozitate. Vorbim de o măsură care se va aplica din 1 octombrie pentru aproximativ 3 milioane de pensionari. Miniştrii Muncii și Finanțelor lucrează deja la actul normativ, astfel încât să-l adoptăm la timp în Guvern și pensionarii să primească pensiile cu noul plafon începând din octombrie”, a declarat, miercuri, premierul României, Marcel Ciolacu .

Declarația sa este un motiv de bucurie pentru circa 3 milioane de pensionari, nemulțumiți de recalcularea pensiilor. Unora nu li s-a modificat pensia deloc, altora le-a scăzut pensia, iar unii au primit doar 55 de lei în plus, după recalculare.

Un fost bucătar-cofetar, de exemplu, a primit doar 45 de lei în plus, după recalculare, bani insuficienți pentru a se descurca singur, în condițiile în care primește lunar doar 2.223 de lei. Când a aflat că statul român i-a mărit pensia cu doar 45 de lei, i s-a făcut rău. A chemat salvarea. După ce și-a revenit, s-a îndreptat în lacrimi spre Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

„Ieri am chemat salvarea că mi-a venit rău când am văzut! Nu se poate aşa ceva! Mi se pare o bătaie de joc. Cu cine mă compară pe mine, cu care? E prea mare pensia mea? Bucătar-cofetar și am hrănit generaţii de copii.

Te mulţumeşti şi faci din ce ai, dar nu se poate. Chiar să-ţi taie orice drept? Nu-mi permit să-mi iau un aparat de auzit. Cum? Când e între 2.400 de lei şi 5.000 de lei”, a spus pensionara.