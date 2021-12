Ministrul Muncii, Marius Budăi, a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, când va începe recalcularea pensiilor. Cu privire la acest subiect, ministrul a declarat că sunt două licitaţii care se află în desfăşurare, una pe Legea pensiilor şi una pe Legea salarizării unitar.

„A fost asumat acest lucru prin PNRR. Sunt două licitaţii care se află în desfăşurare, una pe Legea pensiilor şi una pe Legea salarizării unitare. Să aşteptăm procedurile să se deruleze şi, din cauza acestui fapt sau datorită acestui fapt, depinde cum vreți să privim, în programul de guvernare ne-am luat un interval de 120 de zile pentru a prezenta un calendar de implementare a celor două legi, în funcție de ce se întâmplă cu procedurile asumate prin PNRR.”, a spus Marius Budăi.

Totodată, ministrul a fost întrebat cum va afecta scăderea ratei inflației, majorarea pensiilor.

„Am spus de la începutul pachetului social, am justificat de ce solicităm ca acest pachet social în cadrul coaliţiei, dacă se forma, să dăm un pic timpul înapoi, când se negocia programul de guvernare, pentru PSD a prezentat o linie roşie, sub care nu trecem şi am justificat acest pachet social de necesitatea impunerii pe repede înainte sau în ziua următoare intrării la guvernare tocmai de evoluţia preţurilor și am spus de atunci că nu este nimic altceva decât să încercăm să creăm un scut și iată că acest guvern reușește să facă acest lucru şi să creeze un scut în jurul celor mai vulnerabile persoane din România în fața acestui val puternic de scumpiri. Este un pachet de apărare a puterii de cumpărare, nicidecum de majorare a puterii de cumpărare.”, a spus ministrul Muncii.

Adevărul despre recalcularea pensiilor

Luna trecută, ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat la Realitatea PLUS că fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a greșit atunci când a inclus restricții privind pensiile în Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Marius Budăi a mai spus că trebuia altfel negociat cu autoritățile europene, subliniind că toate condiționările duc la sărăcirea pensionarilor români.

„Asta înseamnă sărăcie, este o greșeală a domnului Ghinea. De ce media, de ce spun greșeală – vorbim de nivelul de trai, impactul pensiilor în PIB în media țărilor UE este în jur de 13%, oare de ce domnul ministru i-a vrut săraci pe părinții noștri și a spus doar 9,4%? Asta este esența legii 127. Să creștem valoarea punctului de pensie și să recalculăm astfel încât să fie la un nivel care să asigure un nivel de trai și abia după aia legea spune că trebuie să indexăm pensia. În funcție de cum se închide bugetul pe anul acesta și de cifra finală a PIB suntem undeva la 7,8 – 8%”, a declarat Marius Budăi, luna trecută, la Realitatea PLUS.