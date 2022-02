UPDATE

Potrivit BBC, trupele ruse ocupă acum Nova Kahovka, un oraș mic, dar situat strategic pe râul Nipru, care alimentează direct peninsula Crimeea cu apă.

Primarul orașului, Volodimir Kovalenko, a declarat că trupele ruse au ocupat comitetul executiv al orașului și au îndepărtat toate steagurile ucrainene de pe clădiri.

Conform analiștilor, înaintarea Rusiei dinspre sud a fost una dintre cele mai reușite de până acum, forțele rusești amenințând Kherson, Mykolaiv și Melitopol.

UPDATE

Ucraina ar fi pierdut controlul celui de-al doilea oraș ca mărime. Este vorba despre Harkov, din nord-estul Ucraine.

Anton Herașcenko, consilier al ministrului de interne al Ucrainei, a anunțat că forțele ruse au intrat în oraș, potrivit Reuters. Au apărut imagini care arătau câteva mașini militare rusești circulând pe străzile orașului din nord-estul țării.

Sinegubov a îndemnat locuitorii să rămână în casă, spunând că trupele rusești păreau să se afle în centrul orașului.

„Nu părăsiți adăposturile! Forțele armate ale Ucrainei elimină inamicul. Civilii sunt rugați să nu iasă în stradă”.

UPDATE

Deși Kievul era sub amenințarea că va suferi un atac cu rachete rusești, acesta nu a avut loc. Au avut loc doar explozii în afara orașului. La 7:30 situația în oraș era calmă, spune viceprimarul Kievului, Mykola Povoroznyk.

Acesta spune că situația este sub controlul forțelor ucrainene. Primarul recomandă cetățenilor să își închidă ferestrele pentru a se feri de fumul chimic, asta după ce rușii au lovit un depozit de petrol din Vasylkiv, un oraș aflat la sud de Kiev, unde se află și o bază aeriană militară. Incendiul de acolo continuă să facă ravagii.

UPDATE

În această dimineață, armata rusă lansează drone în Odesa. Serhiy Bratchuk, șeful Consiliului Public al Administrației Regionale de Stat din Odesa, avertizează că armata ucraineană face eforturi pentru a le neutraliza, potrivit kyivindependent.com.

Mai multe orașe sunt atacate. Șase persoane, între care o fetiță de șapte ani, au fost ucise în bombardamentul rusesc de la Ohtîrka, în regiunea Sumy, din nord-estul Ucrainei, a declarat guvernatorul Dmitri Jivitski, anunță presa din Ucraina.

Potrivit unor rapoarte, au fost lansate alerte de raiduri aeriene în cel puțin două orașe ucrainene: Rivne, în vest, și Luțk, în nord-vest. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească, notează BBC.

UPDATE

Un jurnalist ucrainean a fost ucis. Este vorba despre Dilerbek Shukurovych Shakirov, un jurnalist civil al săptămânalului de informații “Around You” și membru al fundației caritabile “House of Hope”. Acesta a fost împușcat mortal.

Un convoi al forțelor speciale cecene a fost anihilat în apropiere de Hostomel, anunță oficial biroul președintelui. Convoiul lor de 56 de tancuri a fost aruncat în aer în apropiere de Hostomel, chiar la nord-est de Kiev, de un tir de rachete ucrainene. Acesta ar fi fost trimis să-l asasineze pe președintele țării, Volodimir Zelenski.

Printre cei uciși s-ar număra generalul cecen Magomed Tushaev. Acesta a fost comandantul celei de-a 141-a brigăzi de gardă națională motorizată – forța de elită a șefului de stat cecen, Ramzan Kadyrov.

⚡️The destruction of a convoy of Chechen special forces near Hostomel on Feb. 26 officially confirmed by the President’s Office.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

Obuze rusești au lovit depozitul de deșeuri radioactive al filialei din Kiev a Asociației Radon. Din fericire, nu există nicio amenințare pentru populație, transmite pravda.com.ua.

Heard this a few times now. Can’t confirm though: „During the shelling of Kyiv, the shells of the Russians hit a radioactive waste disposal site of the Kyiv, branch of the Radon Association. Preliminary assessment of the SNRCU, there is no threat to the population. #Ukraine

— Ukraine News Now (@NewUkraineNews) February 27, 2022

Știre inițială

Exploziile au avut loc în localitatea Vasilkov, situată la circa 30 de kilometri sud de Kiev. În această zonă există un aeroport militar şi depozite de carburant, informează CNN.

Anton Gherascenko, un oficial din cadrul Ministerului ucrainean de Interne, a declarat, potrivit agenţiei Ukrinform, că armata rusă probabil a atacat cu rachete de croazieră sau balistice Baza aeriană de la Vasilkov.

Surse locale citate de cotidianul The Kyiv Post au confirmat că armata rusă a atacat rezervoarele de carburant din Vasilkov. „Este o catastrofă ecologică”, a comentat cotidianul The Kyiv Post, prezentând, prin Twitter, imagini ale incendiului de amploare de la depozitele de carburant.

Putin a dat ordinul

Liderul de la Kremlin a dat ordin armatei să intensifice operaţiunile militare în numeroase zone din Ucraina, în principal la periferia Kievului.

La periferia Kievului continuă confruntările militare între trupele ruse şi serviciile de securitate ucrainene. „Noaptea va fi din nou dificilă. Militarii ruşi încearcă din nou să pătrundă în Kiev”, a declarat primarul Vitaly Klitschko, citat de cotidianul Le Monde.

Potrivit CNN, un băiat de șase ani a fost ucis în focuri de armă încrucișate în vestul Kievului în această noapte. El ar fi cea mai tânără victimă a războiului de până acum.

Pierderile Rusiei

În ciuda exploziilor din Kiev, Rusia nu a scăpat nici ea fără victime. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Ucraina, 13 avioane, 8 elicoptere, 102 tancuri, 536 de vehicule brindate, 15 tunuri, 3.500 de militari și 200 de prizonieri apar ca pierderi ale armatei ruse.

Ministerul Sănătății din Ucraina a prezentat și pierderile din rândul populației civile, în timpul conflictului. Astfel, trupele rusești au ucis 198 de civili ucrainieni, din care trei copii, iar 1.115 persoane, din care 33 sunt minori.

„Am capturat în jur de 200 de soldați ruși, unii dintre ei în vârstă de 19 ani, deloc antrenați, prost echipați. Îi tratăm conform Convenției de la Geneva, conform dreptului internațional umanitar”, Kremenețki, care este oficial al apărării la Ambasada Ucrainei. în SUA a spus.

Acesta a mai spus că soldaților li s-a permis să-și „sune părinții” și au primit mâncare și apă.

Kremenețki colaborează cu Pentagonul, dar Ucraina are încă nevoie de mai mult sprijin și ajutorul militar.

„Există o listă de cerințe cruciale și încă avem nevoie de mai multe capacități. Vă pot asigura că ceea ce am primit deja a fost folosit într-un mod adecvat”, a spus el.