Cotidianul francez Le Monde face o dezvăluire incendiară despre Emmanuel Macron. Sursa citată precizează că în perioada în care era ministru al Economiei, Macron ar fi încheiat un ”deal” secret cu Uber, la Bercy.

Dezvăluirea publicată de Le Monde are la bază legăturile dintre compania americană şi Macron, pe vremea când acesta era minsitrul Economiei, adică în perioada 2014-2016.

În articolul publicat, Le Monde mai scrie că au avut loc o serie de reuniuni în birou, la minister, dar și numeroase discuţii, dar și întâlnri, apeluri telefonice şi SMS-uri, între echipe de la Uber şi Emmanuel Macron sau consilierii săi.

În ceea ce privește scopul acestui ”deal” secret, sursa citată precizează că a fost vorba despre anumite practici menite să ajute Uber să-şi consolideze poziţia în Franţa. Un exemplu este sugerarea companiei să prezinte amendamente ”cu cheia în mână” unor deputaţi.

AFP a contat Uber France pentru a oferi un punct de vedere în acest sens. Compania a confirmat organizarea unor reuniuni cu Emmanuel Macron, însă susține că este vorba despre alte tipuri de discuții.

Legătura dintre Emmanuel Macron și Uber

„Întâlniri care ţineau de responsabilitatea sa în calitate ca ministru al Economiei şi domeniului Digital, supervizând sectorul ”Vehicule de Tourisme avec Chauffeur” (VTC)”, arată Uber France.

Și Palatul Elysée a fost contactat de AFP pentru a oferi un punct de vedere. În acest sens, sursa citată a precizat că Emmanuel Macron, în calitate de ministru al Economiei, purta numeroase discuții cu mai multe întreprinderi, nu doar Uber.

”Emmanuel Macron discuta în mod natural cu numeroase întreprinderi angajate în transformarea profundă a serviciilor care a avut loc în anii evocaţi, cu care convenea să facilizeze deblocarea anumitor blocaje administrative sau de reglementare”, se arată în răspunsul Palatului Elysee.

De cealaltă parte însă, şefa deputaţilor din cadrul La France Insoumise (LFI) Mathilde Panot a răbufnit și a lansat acuzații dure la adresa președintelui francez.

Acuzații dure la adresa lui Emmanuel Macron

Într-o postare pe contul personal de Twitter, ea îl acuza pe Emmanuel Macron de ”o jefuire a țări”, adăugând că președintele Franței a fost atât ”consilier şi ministru al lui François Hollande, cât şi lobbiyst ale unei mulţinaţionale americane vizând să dereglementeze pe termen lung dreptul la muncă”.

O reacție în acest sens a venit și de la liderul Partidului Comunist Francez (PCF) Fabien Roussel. Acesta susține că este vorba despre o serie de ”dezvăluiri copleșitoare”, care aduc la suprafață adevărat față a lui Emmanuel Macorn, împotriva regulilor.

„Sunt dezvăluiri copleşitoare despre rolul activ jucat de către Emmanuel Macron, la acea vreme ministru, în facilitatea dezvoltării Uber în Franţa, împotriva tuturor regulilor noastre, toate drepturilor noastre sociale dobândite şi împotriva drepturilor muncitorilor”, a spus acesta.

La rândul său, deputatul comunist Pierre Dharréville, a precizat că este nevoie de o anchetă în acest sens. „Uber merită o mică Comisie de Anchetă parlamentară”, a transmis el.

UPDATE: Ce spune compania UBER după dezvăluirile apărute în presă

După dezvăluirile făcute de presă, compania Uber Techologies a avut o primă reacție. Într-un comunicat difuzat în urmă cu doar câteva momente, sursa citată anunță că deşi comportamentul din trecut „nu era conform cu actualele valori”, acum compania este „diferită”.

Uber susține că este conștientă de greșelile făcute înainte de 2017, adăugând că au fost făcute publice nenumărate articole în acest sens. Pe de altă parte, odată cu schimbarea conducerii companiei, lucrurile au evoluat într-un sens pozitiv.

Totodată, sursa citată subliniază faptul că 90% dintre actualii angajaţi ai Uber s-au alăturat după ce Dara a devenit director general, acceptând noile modificări.

„Nu există o lipsă de relatări despre greşelile Uber înainte de 2017. Au fost publicate mii de articole, au fost scrise multe cărţi, a existat chiar şi un serial televizat. În urmă cu cinci ani, acele greşeli au culminat într-una dintre cele mai infame admiteri din istoria Americii corporative. Acea admitere a condus la activităţi enorme de monitorizare publică, la un număr de procese de profil înalt, la numeroase investigaţii ale agenţiilor guvernamentale şi la încheierea colaborării cu mulţi membri ai conducerii. Tocmai de aceea, Uber a angajat un nou director general, Dara Khosrowshahi, care a primit sarcina de a transforma fiecare aspect al modului în care Uber îşi desfăşoară activitatea.

El s-a ghidat încă de la început pe recomandările formulate de Eric Holder, fost procuror general al SUA angajat de companie să investigheze şi să reformeze practicile noastre de afaceri. Dara a rescris valorile companiei, a remaniat echipa de conducere, a fixat ca principală prioritate siguranţa, a implementat o guvernare corporativă de primă clasă, a angajat membri independenţi în Consiliul de administraţie şi a instalat un sistem viguros de controale şi conformare necesar pentru funcţionarea unei companii publice.

Când spunem că Uber este în prezent o companie diferită, ne referim la modul concret: 90% dintre actualii angajaţi ai Uber s-au alăturat după ce Dara a devenit director general”, anunţă compania Uber Technologies într-un comunicat postat pe site-ul propriu.

„Uber este acum cea mai mare platformă de lucru din lume şi o parte integrantă a vieţii de zi cu zi pentru peste 100 de milioane de oameni. Am trecut de la o perioadă de confruntare la una de colaborare, demonstrând voinţa de a veni la masa discuţiilor şi de a găsi elemente comune cu foştii oponenţi, inclusiv cu sindicate şi companii de taxi. Acum avem statut reglementat în mai mult de 10.000 de oraşe din lume, acţionând la toate nivelurile de guvernare pentru a îmbunătăţi vieţile celor care utilizează platformele noastre şi ale oraşelor în care funcţionăm.

Printre alte lucruri, am investit masiv în siguranţă, dezvoltând multe dintre tehnologiile care acum sunt standard în industrie şi publicând un raport complet despre cele mai grave incidente de siguranţă. În cadrul angajamentului de a deveni o platformă de mobilitate cu emisii zero până în 2040, investim 800 de milioane de dolari pentru a ajuta şoferii să treacă la vehicule electrice şi să raporteze progresele noastre pe parcurs. Menţinem echitatea în materie de gen şi la nivel rasial şi am asociat compensaţiile directorilor noştri la obiectivele în materie de diversitate”, precizează Uber.

Totodată, sursa citată a mai adăugat că Uber nu are scuze pentru comportamentul din trecut și că este conștient de faptul că nu există scuze pentru cele întâmplate.

Pe de altă parte, Uber face un apel la publicul său să nu judece compania americană pentru ce s-a întâmplat în anii trecuți.

„Nu am invocat şi nu vom invoca scuze pentru comportamentul din trecut, care în mod clar nu a fost în conformitate cu actualele noastre valori. În schimb, cerem publicului să ne judece prin prisma a ceea ce am făcut în ultimii cinci ani şi prin prisma a ceea ce vom face în anii următori”, subliniază Uber.