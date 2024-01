Tesla va lansa modelul 3 Highland actualizat în America de Nord

Vara trecută, Tesla a introdus o nouă versiune a Modelului 3, cu numele de cod Highland, care avea un design nou, un nou ecran pentru bancheta din spate, o nouă lumină ambientală și multe altele. A fost construit doar în uzinele Gigafactory Shanghai și distribuit în Europa, Asia și Pacific, potrivit Electrek.

Tesla nu a anunțat până acum când pănuia să aducă noua versiune în America de Nord, unde a continuat să vândă versiunea cu designul mai vechi.

Producătorul auto a anunțat în sfârșit, pe 10 ianuarie, noul Model 3 în America de Nord: „Modelul 3 actualizat este acum disponibil în America de Nord”.2024.

Tesla a început să primească comenzi pentru livrări în ianuarie-februarie

Tesla se referă la acesta ca fiind „Modelul 3 modernizat” și a început să primească comenzi pentru livrări în „ianuarie-februarie”. La fel ca în Europa, Tesla vinde doar versiunile cu tracțiune spate și cu motor dublu.

Versiunea Performance a dispărut, deocamdată. Prețurile au rămas aceleași, gama a rămas aceeași pentru versiunea RWD, dar, viteza maximă a fost redusă de la 140 mph la 125 mph.

Pe baza calculului de autonomie WLTP din Europa, noul Model 3 Highland este mai eficient și are o autonomie mai mare decât versiunea mai veche, dar nu se reflectă în actualizarea din SUA, cu excepția versiunii cu motor dublu care are 8 mile în plus.

Iată ce spune Tesla despre unele dintre actualizările noului Model 3:

„Bucurați-vă de un interior complet nou, care prezintă un stil elegant, minimalist, cu un aspect și o senzație premium. Cabina este mai silențioasă ca niciodată și include noi caracteristici precum iluminarea ambientală și scaunele cu ventilație”.

Chinezii de la BYD au depășit Tesla, devenind cea mai mare companie de mașini electrice din lume

Potrtivit CNN, chinezii de la BYD au depășit Tesla, devenind cea mai mare companie de mașini electrice din lume în ultimul trimestru al anului 2023. În 2023, Compania chineză a vândut un număr record de mașini, inclusiv 525.409 de vehicule electrice cu baterie (BEV) în perioada de trei luni până la 31 decembrie. Tesla a anunțat marți că a livrat 484.507 de mașini în aceeași perioadă a anului trecut.

Pe parcursul întregului an, compania lui Elon Musk a depășit în continuare BYD, vânzând 1,8 milioane de mașini electrice. BYD a vândut 1,57 milioane de vehicule electrice, în creștere cu 73% față de 2022, precum și 1,44 milioane mașini hibrid.

Asta înseamnă că diferența dintre Tesla și rivalul său chinez, de aproximativ 230.000 de unități, în 2023, a fost semnificativ mai mică decât cele 400.000 de unități afișate în 2022. Creșterea rapidă a BYD, care este sprijinită de miliradarul Warren Buffett, este un simbol al industriei, în expansiune, vehiculelor electrice din China.

China a progresat foarte mult în tranziția la vehiculele electrice, datorită sprijinului puternic acordat de guvernul de la Beijing industriei. Producătorii chinezi de mașini au luat cu asalt Europa, alarmând rivali tradiționali precum Volkswagen și Renault.

Beijingul și-a stabilit ca obiectiv ca cel puțin 20% din mașinile noi vândute anual în China, până în 2025, să fie vehicule cu energie nouă (NEV), care includ vehicule BEV, hibrid plug-in și vehicule cu celule de combustibil cu hidrogen. Până în 2035, spune guvernul, NEV-urile ar trebui să devină un „mainstream” al vânzărilor de mașini noi.