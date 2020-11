Modelul Tesla S a avut probleme cu suspensia pneumatică și comenzile principale ale computerului și ecranului tactil, potrivit lui Jake Fisher, director de testare la Consumer Reports. Modelul Y avea probleme cu părți componente ale caroseriei și vopseaua, a spus el, dupa cum transmite CNBC.

Ancheta anuală privind fiabilitatea a Consumer Reports, lansată joi, a scăzut, de asemenea, marca Toyota de pe locul 1 pentru prima dată în ultimii 15 ani, deși vehiculele producătorului auto japonez au menținut scoruri ridicate de fiabilitate în general.

Consumer Reports a clasat în 2015 Model S drept vehiculul cel mai bine cotat vreodată. Acum, Fisher a spus: „Vedem o varietate de probleme pe mașina respectivă. A scăzut pe tot parcursul ciclului său de viață ”, deoarece Tesla a actualizat în mod constant Model S, care a fost introdus în 2012.

De obicei, modelele mai vechi au o fiabilitate mai bună, deoarece companiile tind să abordeze problemele apărute pe măsură ce vehiculele îmbătrânesc, dar Tesla a continuat să actualizeze mașinile fără prea multe schimbări la exteriorul lor, inclusiv actualizări software la distanță, o tendință emergentă în industria auto, unde Tesla domină.

Tesla, la coada clasamentului privind fiabilitatea

În general, Tesla s-a clasat pe poziția a doua de la coada clasamentului în ultimul studiu de fiabilitate. A scăzut cu două locuri față de acum un an din cauza problemelor identificate în Modelul S și Modelul Y, care au fost puse în vânzare la începutul acestui an. Modelul Y are „o fiabilitate mult sub medie”, a spus publicația.

Într-un incident recent raportat pe scară largă, acoperișul de sticlă a zburat chiar de pe noul Tesla Model Y al unui proprietar.

Multe dintre problemele identificate de Consumer Reports au continuat din păcate pentru Tesla. Compania a notificat proprietarii de vehicule mai vechi Model S și Model X că Tesla va face rambursări pentru reparații dacă proprietarul a trebuit să plătească din buzunar pentru a remedia o problemă legată de computerul principal. Această problemă s-a manifestat cu un ecran tactil gol și șoferii au pierdut accesul la controlul temperaturii, camerele de vizualizare din spate, dar și alte erori. Totul a fost legat de o defecțiune a dispozitivului de memorie din computerul care stochează date despre vehicul.

Jake Fisher, Consumer Reports, a declarat: „Continuăm să recomandăm multe vehicule electrice care s-au dovedit de încredere, cum ar fi Chevrolet Bolt, Nissan Leaf și Hyundai Kona Electric, care au costuri de operare mai mici decât vehiculele tradiționale cu motor. Problemele inițiale pe care le vedem în unele dintre cele mai recente vehicule electrice sunt încă acoperite de garanție și se pot îmbunătăți în timp. Vom continua să monitorizăm fiabilitatea și costurile vehiculelor electrice pe termen lung, pe măsură ce vor apărea mai multe modele pe piață.”