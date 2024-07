Aparentă tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump. S-au tras focuri de arma la un miting de campanie desfăşurat în statul Pennsylvania.

Donald Trump, candidatul republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat rapid de la mitingul respectiv, cu sânge vizibil la urechea dreaptă, după ce s-au auzit mai multe focuri de armă, transmit agenţiile AFP şi Reuters.

În urma atacului, două persoane şi-au pierdut viaţa şi o alta se află în stare gravă. Una dintre persoanele decedate este chiar atacatorul.

Donald Trump „este în siguranţă”, a anunţat la scurt timp un purtător de cuvânt al Secret Service, însărcinat cu securitatea preşedinţilor şi foştilor preşedinţi.

A fost ultimul miting al lui Donald Trump înainte de Convenţia republicană unde urmează să fie nominalizat oficial drept candidat al Partidului Republican în faţa preşedintelui democrat în exerciţiu, Joe Biden, la alegerile din noiembrie.

Donald Trump, care tocmai îşi începuse discursul, a fost imediat doborât la pământ de agenţii Secret Service. După câteva clipe, s-a ridicat, înconjurat de agenţii care l-au escortat de la scenă până la maşina lui. El şi-a ridicat pumnul în aer, sfidător, în aplauzele susţinătorilor săi.

BBC a vorbit cu un martor care a declarat că a văzut pe cineva cu o puşcă în afara perimetrului unde se ţinea mitingul lui Trump şi a încercat să îl indice poliţiei, înainte ca acesta să deschidă focul.

Martorul, identificat ca Greg, a declarat pentru BBC că şi el se afla în afara mitingului şi doar îl auzea pe fostul preşedinte vorbind, când a observat un bărbat deasupra unui acoperiş.

Mesajul transmis imediat de Trump:

„Vreau să mulţumesc US Secret Service şi tuturor forţelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la împuşcăturile care care tocmai a avut loc în Butler, Pennsylvania.

Cel mai important, vreau să transmit condoleanţele mele familiei persoanei care a fost ucisă la miting şi, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită. Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră.

Nu se ştie nimic în acest moment despre atacator, care este acum mort. Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu era în regulă când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea.

Am sângerat mult, aşa că am realizat atunci ce se întâmpla. Dumnezeu să binecuvânteze America!”, a transmis Donald Trump pe reţeaua de socializare Truth Social.