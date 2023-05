Conform cercetării „Atragerea candidaților IT în 2023”, realizată în perioada februarie-aprilie anul acesta, oferta salarială adecvată reușește să încline balanța în decizia de schimbare a jobului, în ciuda curentului de prudență remarcat între candidații de profil.

Astfel, angajații din industria IT sunt rezervați în decizia de a-și schimba locul de muncă actual (aproximativ 1 din 3 nu se gândește să plece la altă companie), își doresc o creștere salarială care să țină cont de inflație (peste 20% din salariul actual) și un program flexibil și beneficii extrasalariale. De asemenea, se așteaptă să crească numărul de femei angajate în domeniul IT.

Tendința principală remarcată în urma centralizării răspunsurilor obținute se referă la reținerea candidaților în a-și schimba jobul luând în considerare nivelul salarial in piață (28% dintre respondenți), precum și contraoferta de la locul actual de muncă (23%), însă decizia poate fi decisiv influențată – conform a 46% dintre respondenți – de o creștere salarială de peste 20% oferită de o nouă oportunitate profesională.

Angajații vor să știe mai multe despre intențiile companiei

Părerea audienței vizavi de adaptarea companiilor la creșterea inflației este împărțită, cu 56% dintre respondenți care consideră că organizațiile nu au derulat acest proces de adaptare, în timp ce 40% au răspuns că această adaptare s-a tradus printr-o creștere salarială sau prin oferirea unui mix de creșteri salariale și extra beneficii.

Însă percepția generală la nivelul angajaților IT care au participat la realizarea acestei cercetări este legată de lipsa de vizibilitate referitor la planurile companiei cu care lucrează, la imaginea de ansamblu a activității organizației.

Astfel, 35% dintre respondenți nu știu dacă se anunță restructurări de personal IT în companie în acest an, iar 51% sunt de părere, din experiența personală, că organizația are planuri de creștere a numărului de angajați IT în 2023.

Un subiect asupra majoritatea audienței s-a pus de acord este beneficiul cel mai atractiv din punct de vedere profesional: posibilitatea unui program de lucru flexibil (39%). Acesta nu înseamnă, neapărat, posibilitatea de a lucra în regim remote.

Beneficiile salariale sunt pe primul plan

La întrebarea „Care este motivația cea mai mare în decizia de a accepta un job nou?”, sistemul de lucru remote a adunat doar 15% din răspunsuri, vizavi de beneficiile salariale, în proporție de 46%.

În schimb, în ipoteza acordării de beneficii la locul actual de muncă, preferința pentru programul de lucru flexibil (39%) s-a clasat cu mult înaintea altor opțiuni precum programele de învățare și dezvoltare, voucherele de vacanță, plan de investiții în acțiunile companiei sau activități pentru wellbeing.

Un aspect extrem de îmbucurător este creșterea numărului de angajați de gen feminin cu expertiză IT din companii, aproape o treime dintre respondenți (31%) fiind de părere că între 20% și 40% dintre membrii echipei sunt femei, iar 23% au optat pentru răspunsul „între 40% și 60%”.

„Zona IT a câștigat tot mai mult teren în activitatea noastră, astfel încât am considerat ca fiind necesar studierea cu regularitate a acestui domeniu.

Nevoile și dorințele candidaților văzute cu o asemenea claritate îi ajută pe recrutori să rezolve mai eficient acest puzzle al plasării forței de muncă IT într-o piață în creștere accelerată, atât ca dimensiune, cât și ca cerințe de o parte și de cealaltă.

Iar grație desfășurării acestui studiu în parteneriat cu BestJobs, care a fost întotdeauna unul important pentru serviciile pe care Prohuman le oferă, am reușit să obținem o centralizare a unor date foarte relevante despre situația actuală din zona IT” – Răzvan Zglobiu, Head of Sales and Talent Acquisition, Prohuman APT.