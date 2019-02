Taxe și impozite mai mari pentru bucureșteni. Reacția de ultim moment a Primăriei Capitalei

Primăria Capitalei vine cu o explicaţie pentru majorarea taxelor bucureştenilor. Instituţia condusă de primarul Gabriela Firea reacţionează la acuzaţiile referitoare la creşterea impozitelor şi taxelor locale.

"Referitor la informatiile aparute in mediul online in ceea ce priveste intentia Primariei Capitalei si/sau a Primarului General de a majora impozitele si taxele din Bucuresti, facem urmatoarele precizari:

Avand in vedere informatiile puse la dispozitia opiniei publice de Primaria Municipiului Bucuresti (acest proiect fiind in dezbatere publica pe site-ul institutiei) si conform carora se explica foarte clar ca Primaria Capitalei are obligatia legala sa modifice taxele si impozitele in functie de indicele de inflatie, asertiunile potrivit carora Primaria sau Primarul General intentioneaza sa majoreze taxele sunt tendentioase si nereale.

Pentru corecta informare a opiniei publice, va aducem la cunostinta faptul ca potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator. Conform articolului 491 alin.1 si alin. 2 din Codul Fiscal, nivelul impozitelor si taxelor locale se indexeaza, anual, pana la 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior.

Avand in vedere faptul ca prevederea legala este imperativa, institutia noastra a pus in dezbatere publica proiectul de impozite si taxe locale pe anul 2020 ce prevede indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale cu un coeficient de inflatie de 4,6%.

Cresterile pentru locuinte persoane fizice rezidente sunt de 4-7 lei garsoniera; 4-9 lei apartament cu 2 camere; 7-12 lei apartament cu 3 camere; 9-18 lei apartament cu 4 camere.

Cresterile pentru mijloacele de transport se diferenţiaza in functie de capacitatea cilindrica astfel, pentru autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 2000 cmc nu exista crestere, intrucat coeficientul de indexare este mic, iar pentru autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2000 cmc cresterile variaza, intre 10 si 294 de lei

Nivelul impozitului pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata, egala sau mai mare de 12 tone, nu a fost indexat, intrucat nivelul impozitului a fost prevazut la punctele 94 si 95 din O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015.

Mai mult decat atat, facem precizarea ca, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, proiectul de act normativ este necesar a fi adus la cunostinta publica, cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice", se arată în comunicatul primăriei citat de bugetul.ro.