Taxa care se introduce din 2026. Această măsură face parte din pachetul Omnibus și vizează proceduri mai simple de raportare a emisiilor de carbon încorporate în produsele importate, precum și termene mai relaxate pentru declarațiile privind certificatele CBAM. De asemenea, inițiativa include circumstanțe ce permit reducerea penalităților.

2026, vine taxa pe carbon!

Taxa care se introduce din 2026. Deși simplificările vor facilita procesul, anul 2026 rămâne ca termen pentru începerea efectivă a plății taxei pe carbon. Reglementările CBAM se aplică produselor importate în Uniunea Europeană din sectoare industriale intens poluante, cum ar fi cimentul, produsele chimice, îngrășămintele, fierul/oțelul și aluminiul. În această perioadă, aceste produse vor trebui doar raportate, iar din 2026 vor fi supuse unei taxe bazate pe cantitatea de carbon emisă în procesul de producție.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2026, importatorii sau reprezentanții vamali care vor efectua operațiuni de import cu mărfuri CBAM vor trebui să dețină statutul de declarant autorizat CBAM pentru a finaliza formalitățile vamale de import.

Cine poate fi declarant autorizat CBAM

Recent a fost publicat Regulamentul 486/2025, care detaliază condițiile și procedurile pentru obținerea statutului de declarant autorizat în cadrul Mecanismului European de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM). Începând cu 28 martie 2025, importatorii vor putea aplica pentru a obține acest statut.

Potrivit regulamentului, operatorii interesați trebuie să depună o cerere electronică prin intermediul registrului CBAM. Pentru ca cererea să fie aprobată, solicitanții trebuie să demonstreze că dispun de capacitatea financiară și operațională necesară pentru a îndeplini obligațiile stabilite de CBAM. De asemenea, aceștia trebuie să dovedească faptul că nu au încălcat grav sau repetat legislația vamală, reglementările CBAM, normele fiscale sau legislația referitoare la abuzul de piață.

De asemenea, pentru a obține statutul, operatorii trebuie să dețină o organizare administrativă adecvată pentru îndeplinirea obligațiilor de tranzacționare cu certificate CBAM, dar și pentru efectuarea controalelor interne în scopul prevenirii, detectării și corectării declarațiilor CBAM și gestionării certificatelor aferente mecanismului.

Omnibus aduce un nou prag de scutire

Taxa care se introduce din 2026. Potrivit regulamentului, autoritatea competentă (Ministerul Finanțelor, în cazul României) are la dispoziție un termen de 120 de zile calendaristice de la data primirii cererii pentru a o evalua și pentru a lua o decizie cu privire la aceasta. Totodată, regulamentul prevede că, pentru cererile depuse înainte de 15 iunie 2025, termenul de evaluare este de 180 de zile calendaristice de la data primirii.

Conform regulilor actuale, mărfurile CBAM cu o valoare neglijabilă, sub 150 de euro, sunt scutite de la raportarea CBAM. Propunerea de modificare elimină regula de scutire de 150 de euro și introduce un plafon anual sub care importurile de mărfuri nu sunt supuse regulamentului, respectiv 50 de tone (masă netă) importate pe an calendaristic. Astfel, este de așteptat ca mulți dintre importatorii mici să fie scutiți de obligațiile CBAM.

Se vor putea folosi valorile implicite

O altă schimbare propusă este reprezentată de reintroducerea raportării pe baza valorilor implicite publicate de Comisia Europeană (din trimestrul trei 2024, operatorii au fost obligați să raporteze emisiile reale încorporate în produsele respective).

Schimbarea își propune să simplifice modul de raportare pentru importatorii care nu pot obține valorile emisiilor generate pentru producerea mărfurilor CBAM de la furnizori și, în același timp, să reducă efortul administrativ și economic, dat fiind că nu mai este necesară confirmarea emisiilor de către un verificator acreditat.

Noi termene pentru raportare

Taxa care se introduce din 2026. Autoritățile propun un nou termen de raportare, respectiv data de 31 august a fiecărui an, pentru importurile efectuate în anul anterior celui de raportare (în prezent, termenul este 31 mai). Astfel, declaranții (importatorii sau reprezentanții vamali) vor avea mai mult timp să colecteze informațiile necesare, să se asigure că emisiile încorporate sunt confirmate de un verificator acreditat și să achiziționeze numărul corespunzător de certificate CBAM.

De asemenea, datele pentru anularea și răscumpărarea certificatelor CBAM au fost ajustate corespunzător, respectiv 1 octombrie și 30 noiembrie.

Vor fi și penalități

În plus, autoritățile competente vor putea reduce eventualele penalități pentru încălcarea obligațiilor CBAM în anumite circumstanțe – amploarea informațiilor nedeclarate nu este semnificativă, declarantul este cooperant și bine pregătit în domeniu, comportamentul se dovedește a fi neintenționat, declarantul are un istoric bun conformare.

Pe lângă cele menționate anterior, propunerea mai conține și alte modificări menite să simplifice modul de aplicare a regulamentului, astfel încât operatorii economici să beneficieze de un mediu concurențial cât mai corect în raport cu cei din statele terțe în ceea ce privește mărfurile CBAM.

Special pentru importatori

Întrucât procesul de obținere a statutului de declarant autorizat CBAM este unul de lungă durată, cererea de acordare a statutului trebuie să fie pregătită și depusă cât mai rapid pentru a evita posibila blocare a operațiunilor începând cu 2026. Pentru importatorii care efectuează operațiuni anuale de import de mărfuri CBAM în cuantum de 50 de tone sau peste, este recomandată începerea imediată a pregătirii în acest scop.

Având în vedere că propunerea de simplificare a regulamentului CBAM mai poate fi modificată, și cei care importă cantități mai mici decât pragul propus ar trebui să se pregătească pentru obținerea statutului. Solicitantul își poate retrage cererea în orice moment, astfel că, dacă pe parcursul procesului de autorizare vor fi publicate măsurile finale de simplificare, iar solicitantul va avea certitudinea că nu va intra sub incidența regulamentului CBAM, cererea de acordare a statutului se poate retrage.

Se impun clarificări

În concluzie, mecanismul CBAM al UE (și taxa pe carbon) este încă în evoluție și impactul complet asupra importatorilor rămâne neclar. Deși există încă un grad ridicat de incertitudine, schimbările propuse implică oportunități semnificative de simplificare a obligațiilor CBAM, pe care importatorii ar trebui să le studieze și să le evalueze din punctul de vedere al impactului asupra operațiunilor proprii.

Este important de reținut, însă, că noile propuneri de modificare nu implică o amânare a regulamentului, iar perioada de tranziție se va încheia la 31 decembrie 2025. Astfel, companiile care intenționează să importe mărfuri vizate de mecanism ar trebui să verifice dacă vor putea beneficia de pragul de scutire sau dacă ar trebui să înceapă pregătirea pentru perioada definitivă CBAM.