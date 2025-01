Taxa pe gunoi, mai mare decât impozitul de locuințe în Craiova

Taxa pe gunoi, mai mare decât impozitul pe locuințe! În Craiova, taxa de salubrizare pentru o persoană a ajuns la 264 de lei pe an, depășind chiar și impozitul pe locuință. La începutul acestui an, tariful lunar a crescut de la 18 la 22 de lei per persoană.

Modificarea a fost aprobată în cadrul ședinței Consiliului Local Craiova din 30 decembrie 2024, ca urmare a propunerii ADI ECODOLJ, iar creșterea taxei a generat numeroase controverse.

La ghișeele pentru plata taxelor și impozitelor, mulți cetățeni s-au confruntat cu situația în care banii nu erau suficienți pentru a achita noile sume.

„Nu-mi ajunseră banii, să mă duc să mai iau. E prea mult! Prea, prea, prea mult!”, a spus un localnic, potrivit Digi24.

Un bărbat s-a trezit, la ghișeul de taxe și impozite din Craiova, că nu avea suficienți bani pentru a-și plăti dările pe întregul an. Anul 2025 a adus majorări de taxe, iar taxa de salubrizare, care era de 18 lei pe lună per persoană, a crescut la 22 de lei. De asemenea, o femeie a fost nevoită să își cheltuiască întreaga pensie pentru a acoperi taxele și impozitele.

Poți plăti până la 880 de lei pe an

În prezent, în Craiova, taxa de salubrizare este cea mai mare dintre taxele și impozitele anuale. De exemplu, pentru un apartament cu două camere, o familie de două persoane va plăti 200 de lei pe an.

La aceasta se adaugă taxa de salubrizare, care este de 264 de lei pe persoană, pe an. În cazul în care familia are și doi copii, suma totală pentru taxa de salubrizare ajunge la 880 de lei pe an.

„Taxa pentru economia circulară a crescut de la 80 de lei pe tonă, la 160 de lei pe tonă. Este o taxă națională care se plătește obligatoriu pentru fiecare tonă de deșeuri depozitată. De asemenea, tarifele iridex au fost actualizate și cu indicele prețului de consum, care s-a majorat la 10,6%, acesta fiind un indicator stabilit de Institutul Național de Statistică pentru fiecare serviciu în parte. În conformitate cu acești indici, localitățile trebuie să adopte tarifele actualizate”, a declarat Marina Andronache, purtător de cuvânt al Primăriei Craiova.

Taxa de salubrizare din Craiova a fost majorată și anul trecut, de la 12 lei la 18 lei pe lună, per persoană. Mulți dintre localnici au descoperit la sfârșitul anului că au fost penalizați, deoarece nu au fost informați despre această creștere.