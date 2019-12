Eltin mai avea de efectuat o parte din al doilea mandat de presedinte, insa din cauza problemelor de sanatate a renuntat la post. Putin a condus Rusia ca interimar pana in martie 2000, cand a organizat alegeri prezidentiale, pe care le-a castigat.

Boris Eltin, presedintele Rusiei: “Astazi, in ultima zi a acestui secol care se sfarseste, demisionez.”

Un personaj despre care nu se știa prea mult

Cu o ultima strangere de mana, pe treptele resedintei prezidentiale, Boris Eltin s-a retras din viata publica. Noua mana forte de la Kremlin devenea Vladimir Putin, un personaj despre care nu se stiau prea multe, decat ca a fost ofiter KGB. Analistii politici l-au acuzat pe Putin ca a intors Rusia din drumul democratic, inapoi spre sistemul sovietic, prin impunerea unui control strict al scenei politice, prin marginalizarea opozitiei si a presei critice la adresa sa.

Andrei Kolesnikov, analist politic: “Putin a oprit dezvoltarea normala a Rusiei ca o economie normala de piata si ca o democratie politica normala. Rusia, sub Putin, nu este un actor global, este un corupator global. Este o mare diferenta intre aceste doua functii. El corupe totul in jurul sau. Este vizibil ca un adevarat jucator si persoana de influenta pentru tot. Nimeni nu ii acorda atentie cu adevarat.”

Urmașul

Multa atentie i-a acordat insa actualul premier, Dimitri Medvedev, care a preluat si rolul de presedinte timp de patru ani, intre 2008 si 2012. Medvedev este deja considerat succesorul natural al lui Putin, dupa anul 2024, cand expira al patrulea mandat de presedinte al liderului de la Kremlin.

Vladimir Putin, presedintele Rusiei: “Ce se poate face in privinta acestor mandate (prezidentiale, n.r.) este anularea clauzei de ‘consecutive’.”

Putin a jonglat cu Constitutia, asa incat dupa doua mandate prezidentiale de cate patru ani, intre 2000 si 2008, a fost premier patru ani, pana in 2012, cand a revenit ca presedinte, de data aceasta pentru un mandat de sase ani. Iar in 2018 a fost reales pentru al doilea mandat, tot de sase ani.

Ekaterina Shulman, analist politic: “Dificultatea modelului de succesiune este ca tot volumul de putere investit in actualul presedinte este netransferabil catre oricare alta persoana. Dar, daca puterea este redistribuita, cel putin o parte din ea, atunci este mai usor pentru factorii de decizie pentru a fi de acord asupra figurii potentialului successor.”

Vladimir Putin este acuzat de catre adversarii sai ca a deteriorat relatiile cu Occidentul, dupa invadarea Crimeei, in 2014, actiune care a atras sanctiuni economice din partea Statelor Unite si Europei. Dar Putin continua sa ramana popular si a devenit liderul cel mai longeviv de la Stalin incoace. La cei 67 de ani ai sai, el continuă sa pozeze in macho si face drumetii pe munte sau in Siberia.

