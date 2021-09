Surprize pentru clienții Ikea! Un nou tip de mobilier va fi pus la vânzare din 1 octombrie

Noua gamă de mobilier pentru gaming, dezvoltată de IKEA în colaborare cu Republic of Gamers (ROG), va fi disponibilă în magazinele IKEA din România și online de la începutul lunii octombrie. Noua gamă, ce include peste 29 de produse, va ajuta la crearea de soluții complete și personalizate care se vor integra armonios în decorul casei și vor contribui la creșterea performanței în timpul jocurilor.

„IKEA dorește să creeze o viață de zi cu zi mai bună pentru și mai mulți oameni și pentru numeroșii gameri care se află printre aceștia. Am colaborat cu un adevărat expert în lumea gaming-ului, care cunoaște în detaliu industria de gaming și dorește să găsească noi modalități de a integra gaming-ul în locuințe. Așadar, am îmbinat tot ce este mai bun de la IKEA și ROG și am democratizat experiența de joc, creând produse funcționale și accesibile, dar și soluții de gaming complete. Sperăm ca gamerii din România să-și poată crea mediul de joc dorit cu ajutorul acestor noi produse.”, a declarat Violeta Neniță, Market Manager, IKEA România.