Ghidul alegerii mobilierului perfect pentru dormitor sau living (P)

Unul dintre cele mai interesante proiecte de redecorare pe care le putem face este schimbarea mobilierului in dormitor sau in living. Daca in dormitor avem mai multa libertate de alegere, pentru ca este spatiul intim pe care il putem personaliza asa cum dorim, pentru living va trebui sa luam in considerare si confortul oaspetilor.