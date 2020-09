Cand faci o schimbare de o asemenea anvergura este necesar sa iei in considerare efortul implicat, logistica si costurile necesare pentru o mutare in Bucuresti. Pentru relocare cel mai usor este sa apelezi la un serviciu profesional si complet de mutari. In acelasi timp, daca ai nevoie de o masina pentru o anumita perioada de timp, exista solutii avantajoase care iti vor asigura mobilitatea cotidiana. Sa inchiriezi o masina pe termen lung poate reprezenta o solutie de luat in considerare. Iti vom prezenta avantajele celor doua tipuri de servicii si cum iti pot imbunatati substantial mutarea in Bucuresti si nevoia de mobilitate.

Apeleaza la o firma de mutari profesionista si scapa de munca grea

Tot mai multe persoane apeleaza in ultima vreme la servicii profesionale de mutari. Acest lucru se intampla pentru ca aceste companii reusesc sa ia povara de pe umerii clientilor si sa realizeze intr-un timp scurt si cu eficacitate o sarcina destul de laborioasa si dificila. Firmele sunt specializate pe transport mobila la distanta, astfel ca daca doresti sa te muti in Bucuresti, acestea reprezinta solutia ideala pentru tine. Avantajul principal este ca tot ceea ce tine de mutare va fi facut de o echipa pregatita, fara niciun efort din partea ta.

Firma va avea grija ca toate aspectele logistice ce tin de mutare si se va ocupa in detaliu de fiecare etapa pentru a realiza o treaba eficienta si sigura. In functie de mobilierul sau bunurile ce trebuie transportate, firma va realiza sortarea, impachetarea si transportul adecvat al acestora la destinatia finala. Etapele principale realizate de catre o firma specializata in mutari sunt:

Demontare

Impachetare

Transport

Montaj

Curatenie

Tu nu trebuie sa-ti mai faci griji pentru detalii cum sunt – cutii, saci, protectie sau autoutilitare pentru transport. De toate aceste aspecte se va ocupa firma de mutari, ce detine personal instruit si cu experienta in astfel de demersuri. Daca te hotarasti sa apelezi la o astfel de firma, poti apela cu incredere la echipa Relokat. Ei iti stau la dispozitie oricand pentru ca transportul sa se desfasoare eficient, intr-un timp optim si fara efort din partea ta. Regaseste mai jos cateva avantaje pe care aceasta companie ti le poate oferi:

Evaluare si estimare de pret gratuite

Personal profesionist

Materiale de impachetat calitative

Grija in executarea operatiunilor

Dezasamblare si montaj mobila

Siguranta bunurilor transportate

Pret competitiv

Nu ezita sa ii contactezi pentru informatii si detalii legate de mutare si preturi avantajoase.

Beneficiaza de un serviciu de inchirieri auto Bucuresti de incredere la preturi avantajoase

Atunci cand te muti in Bucuresti, inchirierea unui automobil poate reprezenta o alternativa viabila pentru necesitatile tale de mobilitate. Daca obisnuiai sa conduci inainte de a te muta si acum ai ramas fara masina o perioada de timp, exista optiuni avantajoase de inchirieri auto. O companie de inchirieri auto pune la dispozitia clientilor o gama de servicii atractive, calitative si usor de utilizat.

Exista numeroase avantaje atunci cand doresti sa inchiriezi o masina pentru ca tu sa te bucuri de o experienta a condusului placuta si sa-ti rezolvi treburile zilnice cu eficienta si in siguranta. In primul rand rezervarea se poate face online, de pe mobil sau de pe laptop. Poti prelua automobilul din diferite locuri in Bucuresti, in functie de zona in care te afli. Poti alege dintr-o flota auto moderna, sigura si variata, pornind de la automobile compacte, ideale pentru uzul urban, pana la SUV-uri impunatoare si van-uri incapatoare.

Un alt avantaj important pentru tine este ca in afara de taxa de inchiriere, nu trebuie sa mai platesti alte costuri suplimentare. Acest lucru inseamna ca automobilele companiei sunt asigurate, au toate taxele platite, inspectia tehnica periodica este la zi si anvelopele montate pentru sezonul corespunzator. Daca apar probleme, automobilul dispune de service gratuit, si poate fi schimbat in caz de urgenta. Astfel, stresul acestor responsabilitati este luat de pe umerii tai, oferindu-ti o experienta de condus placuta si confortabila.

Daca ai nevoie de inchirierea automobilului pentru o perioada mai lunga de timp, atunci vei beneficia de reduceri substantiale si oferte personalizate in functie de optiunile pe care le alegi. Inchirierea pe termen lung incepe de obicei de la trei luni si ofera predictibilitate pentru ca platesti o rata fixa lunara, pentru o perioada prestabilita de inchiriere. Fiecare model de automobil, in functie de dimensiuni, prezinta o plaja de reduceri corelate cu perioada pe care doresti sa-l inchiriezi. Cu cat creste perioada de inchiriere, cu atat scade si pretul zilnic pe care trebuie sa-l platesti pentru acesta.

Toate aceste beneficii le poti gasi la o firma de rent a car precum EvoGo. Gasesti preturi avantajoase si o flota de autovehicule sigure, pentru ca tu sa obtii maximul din nevoile tale de mobilitate. Iata cateva avantaje oferite de aceasta companie:

Asigurarea obligatorie (RCA) si optionala (CASCO) acoperite

Plin de combustibil la inceputul utilizarii

Service si asistenta telefonica non-stop

Taxe si impozite auto suportate de companie

Automobile de ultima generatie intretinute exemplar

Pentru ca mutarea in Bucuresti sa se desfasoare eficient si fara stres, apeleaza cu incredere la ajutorul oferit de firmele specializate in mutari sau de inchirieri auto. Astfel, totul va deveni mult mai simplu si usor!