Este vorba despre Ecaterina Ladin, care a devenit celebră pentru rolul Dalidei din serialul „Las Fierbienți” la Pro TV. Este posibil ca actrița să fie nevoită se se retragă din serial deoarece a devenit însărcinată pentru a doua oară.

Acesta a transmis că în în cadrul emisiunii „La Măruță” că este însărcinată în patru luni și va avea un băiat.

Ecaterina Ladin spune că își doreau foarte mult încă un copil

Trebuie menționat că actrița mai are un băiețel, în vârstă de 5 ani.

„Ne doream foarte mult încă un copil. Obosesc repede, îmi e foarte somn, dar suntem foarte fericiți. E dureros că unii își doresc copii și nu pot avea, iar alții își abandonează copiii”, a mărturisit vedeta pentru libertatea.ro

„Dimineața îmi este somn. Voi avea încă un băiat. Nu am pofte. Dacă văd ceva, îmi este poftă ”, a adăugat actrița.

Aceasta explică faptul că nu și-a „permis” să ia pauză atunci când se pregătea să devină mamă pentru prima oară.

„Da, am jucat și însărcinată. Sunt unele mămici care își doresc să stea acasă și pot sau poate nu au chef de treabă, poate nu le place atât de mult serviciul lor încât să se întoarcă. Eu m-am întors la filmări când Marcu avea trei luni. Ce-i drept atunci am avut foarte puțin de filmat ca să nu lipsesc foarte mult din viața copilului.

Nu neapărat că iubesc această meserie și de aceea m-am întors, dar aveam nevoie. Când eram la filmări îmi era dor de copil, când eram acasă voiam să merg la filmări sau la teatru. Nu am făcut un mare sacrificiu că m-am întors la muncă pentru că toți au fost foarte înțelegători. Este un copil cuminte. Nu am avut nopți nedormite ca să am zile îngrozitoare să nu pot să filmez”, a conchis actrița.