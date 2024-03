Supraimpozitarea pensiilor. Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu, a reamintit tuturor că nu s-a pus problema supraimpozitării pensiilor. Ele sunt supuse aceleiași impozitări, fără nicio schimbare. A existat un proiect de lege propus de unii senatori privind supraimpozitarea, dar Ministerul Muncii și Solidarității Sociale s-a opus vehement.

Totuși, există o supraimpozitare pentru pensiile de serviciu, fiind de 20% pentru sumele care depășesc câștigul salarial mediu brut și de 15% pentru pensiile cuprinse între câștigul salarial mediu net și câștigul salarial mediu brut. Este aplicabilă doar la pensiile de serviciu, într-o manieră graduală și doar pentru partea necontributivă, nefiind valabilă pentru pensiile din sistemul public.

Simona Bucura Oprescu a anunțat, tot atunci, că pensiile vor fi majorate din data de 1 ianuarie 2025. A evidențiat prevederile articolului 84 din noua lege, care detaliază mecanismul de ajustare a pensiilor. Ea a explicat că acest mecanism se bazează pe doi factori principali:

Deși principiile rămân aceleași, pensiile vor fi majorate anual, în luna ianuarie. Majorarea programată pentru ianuarie 2025 se va calcula având la bază o inflație estimată la peste 10%. Valoarea de 50% din câștigul salarial mediu brut va fi comunicată publicului de către Institutul Național de Statistică (INS) în momentul în care acesta va fi determinat.

„Avem articolul 84 în noua lege, care spune foarte clar care e mecanismul de creștere a pensiilor. Au fost unii care au spus că am preluat un mecanism care exista deja. Ei bine, într-adevăr, am preluat același mecanism care are doi parametri.

Inflația + 50% din câștigul salarial mediu brut. Dar partea semnificativă pe care am adus-o e aceea că am stipulat că această majorare se face în luna ianuarie a fiecărui an. E un câștig important pentru legea pensiilor. Am avut ani când nu am avut nicio creștere a pensiilor. Aceasta e o garanție pentru pensionari că vor beneficia de această majorare.

În ianuarie 2025 vom avea o altă majorare. Inflația pe care se va statua această majorare o știm, e de peste 10%. Plus jumătate din câștigul salarial mediu brut, acesta e un indicator pe care vom putea să-l comunicăm atunci când INS îl va fundamenta. E important că avem clar faptul că majorarea se face anual în ianuarie”, a explicat ea.