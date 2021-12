Revelion 2022. Ce trebuie să facă fetele în noaptea dintre ani? Vești proaste pentru cei care nu respectă aceste reguli

Tradițiile din popor ne spun că fetele nemăritate trebuie să pună în Ajunul Anului Nou un fir de busuioc într-un vas cu apă, o ramură de măr și un ban. Astfel, acestea ar trebui să viseze dimineață alesul cu care urmează să se căsătorească. Totuși, astfel de obiceiuri variază în funcție de regiune și este bine să sa ne punem mereu o dorință de Revelion.

Printre alte superstiţii şi obiceiuri de sfârşit de an se numără și dansul în aer liber. Tradițiile din popor ne spun că acest obicei servește pentru sănătate, noroc şi umplerea portofelelor cu bani pentru un an prosper. Totodată, se spune că roşul este culoarea veseliei şi a dragostei. Din acest motiv, cei care se îmbracă în roșu în noaptea dintre ani vor avea un nou an norocos şi plin de iubire.

De asemenea, în noaptea dintre ani şi pe 1 ianuarie nu se plânge. Obiceiurile populare spun că persoanele care plâng în prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste. Despre copiii născuţi pe 1 ianuarie se spune că vor avea noroc toată viaţa. Mai mult, cine este politicos şi manierat de Anul Nou va fi tot timpul aşa. Din acest motiv, se spune că în noaptea de Revelion trebuie evitate atât discuţiile în contradictoriu şi limbajul licenţios sau brutal, deoarece aduc ghinion.

Cei care nu doresc să fie datori pe parcursul anului ce urmează trebuie să își plătească datoriile până la miezul nopții. Amintim că unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri româneşti legate de Ajunul Anului Nou este Plugușorul. Acest obicei este menit să alunge spiritele rele și să aducă noroc pentru agricultori.

La ţară, acest obicei obișnuia să fie foarte complex, iar alaiurile care mergeau din casă în casă duceau cu ele chiar un plug adevărat. Totuși, plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit în timp, cu clopoţei. Totodată, în mai multe ţări, printre care şi România, oamenii nu împrumută bani, bijuterii sau alte obiecte de preţ în ziua de 1 ianuarie şi nici nu plătesc datorii sau taxe, nu duc gunoiul şi nu oferă daruri. Se spune că cei persoanele care nu respectă aceste reguli vor avea parte de sărăcie.