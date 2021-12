Cum trebuie să mâncăm pentru a nu pune kilograme în plus de Anul Nou? Recomandările unui nutriționist cunoscut

Cunoscutul nutriționist Fotis Vlachos a vorbit despre cum ar trebui să mâncăm de Revelion pentru a nu pune kilograme în plus, asta după ce ne-am delectat deja cu preparatele de Crăciun. Așadar, în cadrul unei intervenții la News Hour with CNN, nutriționistul a spus că nu recomandă să se înceapă noul an cu diete stricte.

„Nu mă uit ce mănâncă oamenii în zilele de tradiție, dar mă uit ce mănâncă după Revelion. Sfatul este să nu înceapă diete stricte, mai ales cele de pe internet. Să înceapă ziua normal, cu micul dejun, cu gustări și mesele principale.

Să încerce să nu aibă foarte multe sosuri la mesele principale, să nu continue cu dulciurile pe care le-au primit în timpul sărbătorilor, să aibă salate cât mai bogate și mai frumoase.

O pauză de carne, pot avea mese cu leguminoase. Să consume mai multe fructe față de ce au consumat până acum, să pună în dulap sticlele de alcool. Să păstrăm o dietă mediteraneană, să ne programăm mesele”, spune nutriționistul Fotis Vlachos, potrivit antena3.ro.

Fotis Vlachos a venit cu un sistem inovator

De asemenea, nutriționistul spune că sistemul inovator de nutriție în România se bazează pe alimentație mediteraneană și că are legătură cu încărcătura glicemică.

„Acest sistem se bazează pe alimentaţia mediteraneană, care nu are niciun fel de legătură cu caloriile, ci cu încărcătura glicemică. Important este că orice mâncăm să avem timp să le consumăm. În asta constă, de fapt, secretul metodei.

Sistemul inovator de nutriţie se bazează pe o alimentaţie ketogenică. Ca orice dieta suferă la anumite elemente, cum ar fi la vitamine, carbohidaţi necesari pentru funcţiile corpului.

Grecii, mănâncă înainte legumele. Românii care s-au dus în vacanță în Grecia, probabil au observat că în Grecia se aduc legumele înainte”, a mai spus acesta.

Nutriționistul a mai povestit că atunci când se merge la tavernă ”și se comandă legume și alt fel de mâncare, ospătarul va aduce legumele primele. Mulți spun că grecul este deștept și aduce legumele, până este gata restul. Așa sunt grecii învățați încă din copilărie.

Mâncând legume înainte, pentru că este vorba de vitaminele care le conține și fibrele care ne ajută împreună cu proteina, să blocăm absorbția carbohidraților. Cu alte cuvinte, să intre energia lent în noi.”