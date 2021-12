„Cum te ții, măi maică, cum ar fi zis bunică-mea?”, a întrebat-o moderatorul Robert Turcescu pe Mihaela Bilic, provocând-o să împărtășească și altora secretele ei de profesonistă a nutriției.

„Mănânc din ce în ce mai puțin”

Medicul a dezvăluit ce trucuri folosește pentru silueta sa impecabilă. „Disciplina e obligatorie, altfel în secunda doi e suficientă un pic de relaxare ca să bântui frigiderul. Mănânc din ce în ce mai puțin. Aștept ca un cățeluș masa de seară”.

Bilic: Ciorba mă salvează

Mihaela Bilic a mărturisit că nu prea are mic dejun, preferând în schimb multă cafea cu lapte. Însă are și un preparat pe care îl adoră. „Dacă văd că e grav și foame, ciorba mă salvează. Ciorba e scăparea, avem apă multă în ea. Am învățat să-mi iau supă-cremă, există și la supermarketuri borcănelul, porția corectă. E de bebeluși, dar ține de foame”, a explicat medicul.

Mihaela Bilic recomandă tuturor să evite cei 3 inamici ai siluetei, zahărul, alcoolul și făinoasele. Acesta au marele dezavantaj că se depun în jurul siluetei.

Disciplina ne salvează silueta

„Ca un om smerit, hai să mânânc cu bun simț”, recomandă nutriționista, care recent și-a lansat o nouă carte dedicată alimentației inteligente. Aceasta critică faptul că românii alocă un buget destul de consisten – față de alte popoare – mâncării, însă deseori alimentele nu sunt de cea mai bună calitate. Mihaela Bilic a explicat că se poate slăbi chiar mâncând dacă guști din mai multe feluri de mâncare, dar cu moderație. „Hai să facem un exercițiu de disciplină și la un moment dat o să ne fie mai ușor. Așteaptă disciplinat momentul în care te poți bucura în mod autentic de mâncare„.

