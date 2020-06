Digitalizarea permite o mai buna legatura intre agricultori si consumatori. Digitalizarea favorizeaza urgenta existentei circuitelor scurte la scara mare si face ca producatorul si consumatorul sa se gaseasca in mijlocul acestor schimburi. Vanzarile directe pot fi facute catre toti consumatorii la care se adauga si deplasarea la ferma pentru a gasi produse de calitate, proaspete.

Un site de vanzari online este cel care poate clarifica aceste aspecte. Digitalizarea permite consolidarea relatiei dintre producator si consumator prin crearea unui spatiu de schimb comercial direct: consumatorul cunoaste producatorul, munca sa, produsele sale permite o alimentatie curata ragasindu-si astfel placerea de a manca. Pentru agricultor digitizarea inseamna iesirea din izolare, ii permite sa inteleaga cererea si exigentele consumatorilor, gaseste resursele necesare pentru a gestiona mai bine activitatea sa.

Digitalizarea permite instaurarea unei increderi mai mari prin facilitarea oferita consumatorului de a avea acces la o cantitate de marfa disponibila iar agricultorului ii permite sa organizeze si sa comunice aceste date cat mai corect posibil.

Digitalizarea favorizeaza aparitia de noi tehnologii care sa permita o trasabilitate mai mare a produsului care nu a mai existat pana in prezent si care este ceruta insistent de consumator in concordanta cu normele sanitare.

De la furca la furculita” este nevoie de tehnologii noi care sa evidentieze ansamblul caracteristicilor alimentului. Aceasta trasabilitate aduce cu sine transparenta si incredere mai mare in aceste produse. Digitalizarea permite modularea alimentatiei din motive de sanatate. Digitalizarea evident ca, implica o modificare substantiala a meseriei de agricultor insa accesul mai bun la resurse face ca toate transformarile sa nu fie luate in seama in cazul agriculturii viitorului.

Avantajele digitalizarii: