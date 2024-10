Mihaela Bilic a descris cum vinerea este ziua în care participă la emisiunea „Frecvența gustului” la Europa FM și profită de ocazie pentru a lua masa cu colegii la cantina radioului. Aceasta menționează că, fiind pofticioasă, nu alege alimente dietetice și echilibrate, potrivit gandul.ro

Tava ei conținea doar puțin spanac din lasagna și multe preparate cu carbohidrați: pâine, cartofi prăjiți și paste. În mod ironic, ea a recunoscut că aceasta reprezintă o adevărată „cacofonie nutrițională”.

Cu toate acestea, a explicat că, de fapt, a fost cumpătată. A mâncat doar câțiva cartofi și două guri de carne, a luat lasagna la pachet pentru cină, iar lipia o va păstra pentru micul dejun de a doua zi, alături de telemea și cafea.

„Ați putea spune că a fost un dezastru, dar în realitate am fost tare cumpătată: am mâncat câțiva cartofi și două guri de carne, lasagna am luat-o la pachet ca să am pentru diseară iar lipia o țin pentru mâine dimineață la micul dejun – încălzită în aparatul de prăjit pâine, cu telemea și o cafea”.