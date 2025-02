Declarațiile fostului președinte american Donald Trump privind relația cu Uniunea Europeană au stârnit un val de reacții în rândul liderilor europeni, iar europarlamentarul Rareș Bogdan atrage atenția asupra unui posibil conflict diplomatic care ar putea slăbi Europa în fața amenințărilor externe.

Într-un interviu acordat Sabinei Iosub la Antena 3, prim-vicepreședintele PNL a subliniat că Europa trebuie să evite confruntarea cu SUA și să caute soluții prin dialog și negociere.

„Au venit aceste declarații foarte dure și noi eram la Strasbourg, unde era o îngrijorare generală și în Comisii, și în plenul Parlamentului toată lumea urla ce se întâmplă și o parte, mai ales din nordul Europei, începeau să înjure Statele Unite.

O greșeală fatală. Am luat cuvântul și am spus extrem de clar: ar fi cea mai mare greșeală istorică pe care îl face-o Europa să intre într-un conflict, chiar și verbal, chiar și de replici, cu Statele Unite sub noua administrație.

De ce? Pentru că Europa și Statele Unite pot rezista și pot să fie o forță care să fie prima forță la nivel mondial doar împreună”, a explicat Rareș Bogdan.