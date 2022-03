Cei doi demnitari au susținut o conferință de presă comună, în Republica Moldova, în incinta Președinției, la Chișinău. Aceștia au discutat despre criza de securitate din regiune și valul de refugiați generat de războiul din Ucraina.

Anunțul făcut de Maia Sandu în plin război în Ucraina

Maia Sandu a salutat vizita secretarului de stat Antony Blinken la Chișinău și a promis că va continua parteneriatul strategic cu americanii, mulțumindu-le pentru ajutorul lor din ultimii 30 de ani.

„Pe 18 februarie, doar două săptămâni în urmă, am împlinit 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. Pe parcursul a trei decenii, SUA ne-au susţinut în efortul nostru de consolidare a societății și a economiei, de construire a unui stat democratic, unde fiecare cetățean poate fi și gândi liber. Suntem recunoscători pentru asistența oferită de guvernul și cetățenii SUA în această perioadă, peste /un întreg și şapte miliarde/ dolari SUA, asistență care ne ajutat să ne consolidăm ca stat. Apreciem susținerea fermă a Statelor Unite pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova și pentru parcursul nostru european.

Mi-aş fi dorit să ne vizitați în timp de pace în contextul aniversării relațiilor noastre bilaterale. Avem planuri mari pentru transformarea Moldovei. Am început să reformăm sistemul justiției, să combatem corupția în instituțiile statului, am început să lucrăm la îmbunătățirea mediului de afaceri, la atragerea investițiilor în economia țării, să încurajăm dezvoltarea comunităților locale și să regândim sistemul educațional pentru a pregăti mai bine Moldova pentru provocările vremii. Vrem să construim o țară rezilientă, competitivă, prosperă și inovatoare, o țară care investește în oameni și care poate canaliza energia și creativitatea cetățenilor săi pentru a construi un loc în care oamenii vor să trăiască. Realitatea în care ne-am trezit pe 24 februarie, însă a pus pe pauză planurile noastre. Ne aflăm într-o perioadă sumbră pentru întreaga regiune unde toate eforturile sunt îndreptate spre consolidarea societății în jurul unui singur obiectiv: pacea în regiune. După cum știți, războiul din Ucraina se desfășoară chiar la frontiera țării noastre. Am condamnat ferm agresiunea militară asupra Ucrainei și am chemat la pace din prima oră a acţiunilor militare”, a spus Maia Sandu.

De asemenea, liderul Moldovei spune că parteneriatul moldo-american va ajuta la consolidarea rezilienței Republicii Moldova, prin întărirea țării de a răspunde provocărilor vremii.

Mesajul lui Blinken după discuțiile de la Chișinău

„Vă mulțumesc, doamna președinte Sandu, pentru primirea călduroasă și, într-adevăr, se împlinesc aproape şapte ani de când am fost la Chișinău ultima oară. Şi eu aș fi preferat să fiu în alte circumstanțe. Vreau să mulțumesc, de asemenea, și doamnei prim-ministru și domnului ministru de externe, tuturor colegilor care ne-au primit așa de călduros și sunt foarte bucuros să îl văd aici pe ambasadorul american, Logsdon, care a sosit la Chișinău luna trecută. Pentru noi, prezența unui ambasador confirmat este un element vital pentru colaborarea noastră cu țările din jurul lumii și, în special, în acest moment. În cei 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice cu Moldova nu ne-am confruntat niciodată cu un moment atât de urgent, cu provocările de astăzi. Războiul neprovocat, nejustificat al Rusiei contra Ucrainei a declanșat o criză umanitară care deja are un impact enorm în zonă, inclusiv aici, în Moldova.

Până în ziua de astăzi, după cum a spus și doamna președinte, se estimează că 240.000 de oameni din Ucraina au traversat frontiera pentru a-şi salva viața. Sunt, în special, femei, copii și va crește numărul lor în viitor. După cum am zis doamnei președinte Sandu, Republica Moldova merită gratitudinea comunității internaționale pentru primirea și siguranța pe care a oferit-o. După cum am discutat mai înainte astăzi, Statele Unite va face tot ce e posibil pentru a ajuta Moldova cu asistența pe care o acordă acestor oameni care au trecut deja prin atâtea. Administrația Biden a cerut Congresului să aprobe un fond de 2,75 de miliarde de dolari pentru asistență umanitară, pentru nevoile comunităților oamenilor în Ucraina sau a acelor țări care ajută la gestionarea acestei crize. Comunitatea internațională are această răspundere de a ajuta Moldova să își gestioneze acest impact al războiului şi vom transmite acest mesaj și în alte organizații internaționale. Invazia Ucrainei de către Rusia este o încălcare a suveranității integrității teritoriale ucrainene care e consacrată în Carta Națiunilor Unite”, a spus și Antony Blinken.