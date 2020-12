Activ și inovator, în permanență preocupat de sisteme de management competitive, Virgil Profeanu și-a condus holdingul între primele cinci firme de proiectare din România. Vego își propune să se plaseze, până în 2025, între primele 100 de firme de profil din lume, utilizând cercetarea aplicativă în domeniile planificării urbane si utilizând Inteligența Artificială în realizarea Proiectelor Tehnice – arhitectură si inginerie.

Misiunea Vego Holding

VEGO se definește ca un spațiu al creației, unde se imaginează concepte, se dezvoltă metodologii, se testează noi modele și se aplică soluții.

VEGO înțelege valoarea timpului și valoarea omului, investește în viitor și participă activ la dezvoltarea mediului de afaceri competitiv.

Valorile VEGO

Valorile VEGO sunt în număr de șapte și s-au definit în ultimele două decenii: Timpul, Omul, Competența, Inovarea, Responsabilitatea, Implicarea, Cooperarea.

Timpul

„Timpul este singura resursă pe care dacă o consumi o câștigi și dacă nu o consumi o pierzi”.

În cadrul VEGO „timpul” este cuvântul de ordine și pilonul central al tuturor activităților. Planificarea strategică asigură managementul adecvat al timpului dedicat companiei și orientarea către dezvoltarea profesională continuă și susținută.

Timpul are în compania VEGO trei valențe: Timpul cumpărat de VEGO lunar de la angajați (transformat în livrabile); Timpul angajatului (angajații au la dispoziție un mediu adecvat, metodologii moderne, infrastructură de calitate); Timpul clientului (respectarea dead-line și economisirea timpului clientului cu proiectul lui).

Omul (echipa)

Omul este cea mai importantă resursă și singura valoare ce nu poate fi înlocuită. VEGO atrage în permanență forță de muncă tânără și foarte bine calificată. Vego este echipă dinamică agila si versatila ale cărei standarde profesionale cresc continuu.

Competența profesională

VEGO se orientează spre transformarea talentului în competențe solide, printr-un sistem de management orientat către rezultat, prin acțiuni atent proiectate și implementate.

Inovarea

Cercetarea științifică este probabil cea mai altruistă formă de manifestare a inteligenței. Abordarea realizării livrabilelor prin inovare asigură aplicarea dezvoltării durabile.

Responsabilitatea

VEGO își susține oamenii pentru a deveni responsabili, pentru a-și asuma responsabilitatea succesului și a-i asista în depășirea obstacolelor inerente unei călătorii profesionale de anvergură.

Implicarea

Crearea unor valori materiale sau spirituale și înfăptuirea idealurilor presupune efort și sacrificiu. La VEGO suntem implicați și devotați succesului, ca scop în sine și ca mijloc de a atinge alte obiective.

Cooperarea

VEGO este cadrul profesional optim pentru evoluție, oportunitatea de a învăța și de a împărtăși experiența proprie pentru dezvoltarea propriei echipe.

O persoană NU poate lucra simultan la două teme. O temă NU poate fi executată simultan de două persoane. Acțiunile simultane colective se numesc sesiuni de lucru sau temă de echipă. În cadul VEGO acțiunile în echipă se desfășoară prin mecanismul GAME. Timpul se transformă în valoare prin task-uri. Task-urile sunt cărămida din care se construiește livrabilul, iar livrabilul este componenta de bază a obiectivului. Orice acțiune este planificată la nivel de task.

Viziunea antreprenorului Virgil Profeanu: Compania ca un puzzle

Viziune, misiune, valori, principii, obiective strategice. Toate acestea dau identitate și poziționează o companie în mod unic în piată. Dacă sunt corect setate ele devin parte a ADN-ului companiei. Așa a ajuns compania VEGO în topul celor mai bune firme de proiectare din țară.

Planificarea este pentru și despre proiecte

Să începem cu începutul? Dar ce este începutul. Am putea să începem și cu finalul am putea să începem cu orice. Și acesta este un mod prin care eu fac lucrurile. Nu trebuie să încep cu începutul atunci când planific, trebuie să încep cu începutul atunci când fac ceva. Asta înseamnă planificare. A planifica înseamnă să-ți aduni toate informațiile necesare să îți pui toate gândurile la un loc, pentru ca după aceea să așezi într-o ordine potrivită toate etapele și toate acțiunile necesare pentru a înfăptui acel plan.

Planificarea este pentru și despre proiecte. Proiectele sunt niște instrumente, metodologii prin care reușim să realizăm obiective, iar obiectivele sunt cele care schimba lumea. Lumea este făcută din obiective și se schimbă prin obiective.

Ce înseamnă să ai viziune?

Viziunea este un cumul de idei, informatii, stari, despre cum va fi sau nu va fi ceva sau cineva într-un orizont definit sau indefinit de timp.

Viziunea aparține unei entități – om, familie, companie, organizație, grupare religioasă, stat, uniune statală, umanitate. Viziunea este creată de entitate sau este adoptată de entitate.

Viziunile sunt născute din credințe, năzuințe, idealuri și principii. Tăria credințelor, ardoarea năzuințelor, puritatea idealurilor și acuratețea principiilor sunt pilonii viziunii.

Viziunea generează programe. Programele ample sunt organizate pe zone de dezvoltare, în care se materializează obiectivele. Lipsa unei viziuni se traduce prin lipsa unor programe. Lipsa de coerență într-o viziune se traduce prin lipsa de coerență în programe.

Materializarea viziunilor ample trece prin creionarea de politici convergente, structurarea strategiilor sub politici, trasarea liniilor directive sub obiective strategice – planificarea proiectelor ce concură la realizarea obiectivelor, gruparea livrabilelor convergente – structurarea realizării livrabilelor pe faze, asigurarea resurselor materiale și umane adecvate, acțiuni sinergice.

Sinergia acțiunilor se atinge predictibil prin însușirea viziunii de către majoritatea celor cooptați în materializarea viziunii. Însușirea viziunii este facilitată de apartenența individuală a celor cooptați la cel puțin unul din pilonii pe care este construită viziunea (credințe, năzuințe, idealuri, principii).

Utilizarea limbajului programatic facilitează înțelegerea și însușirea viziunii și a programelor.

Compania ca un puzzle

O companie este un puzzle. Dacă înțelegi cum să construiești corect fiecare etapă, la final ele se întregesc bine. Aceasta este de fapt o metodă pe care eu o folosesc. Se numește „Iunctis viribus”, adică „Unirea face forță” și „Divide et impera”, adică ”Divizează și coordonează”. Metoda este cunoscută în metodologiile de management ca metoda „Zoom in, zoom out”. Am descoperit acest principiu cântând la pian. Făcând un liceu de matematică fizică, mi-a fosat ușor să înțeleg ce se întâmplă în spatele acestui fenomen fizic.

Compania VEGO, al cărei fondator sunt, deține capacitatea de a conduce întregul proces de materializare a unui proiect, prin toate fazele de la concept la detalii de executie, pe toate specialitățile – urbanism, arhitectură, structură, infrastructură și instalații.

Misiunea companiei este să dezvolte proiecte complexe menite să îmbunătățească calitatea vieții, să asigure dezvoltarea continuă a angajaților săi și să genereze valoare pentru clienți, parteneri și acționari.

Drumul lui Virgil Profeanu de la solist de operă, la antreprenor

A învătaț la țară că dacă dă bine cu sapa, va avea succes. A fost solist de operă, iar acum Virgil Profeanu a ajuns în topul antreprenorilor din România

Am crescut la țară, știu ce înseamnă viața la țară

Sunt un copil de la țară. Un copil care s-a născut și a crescut la țară până când a plecat la liceu, mai precis până la vârsta de 15 ani. Știu ce înseamnă viața la țară, am trăit acolo, mi-a fost dragă munca câmpului, mi-a fost drag să culeg roade din munca mea, să culeg mere din mărul îngrijit de mine primăvara și să umplem pătulul cu porumb din porumbii la care am prășit și eu primăvara.

Cred că este important să nu ne rupem de locul în care ne-am născut și am crescut.

Mă simt eu, de fapt, uite, acum mă gândesc la mine și când mă gândesc la cine sunt eu, gândul mă duce și mă leagă cumva de acel loc. Sunt eu, cel care s-a născut acolo, sunt eu, cel care își trage seva din acea glie.

Cum am făcut primii bani

Cum am făcut primii bani? E o întrebare poate puțin prea extinsă, în general ești întrebat cum ai făcut primul milion de dolari, e o întrebare clasică în mediul de business. Primii bani i-am făcut muncind. Muncind la muncile agricole la CAP și muncind fizic pe la vecinii care aveau nevoie de ajutor în gospodărie. Așa am făcut primii ban.

Cum am făcut următorii bani, mai constant? În liceu am deprins meșteșugul tunsului, am deprins meseria de frizer. Și am tuns, în toată perioada în care am fost la liceu, cel puțin un coleg pe zi. Țin minte că răsplata muncii mele era echivalentul unei pâini. Așa am stabilit eu că merit pentru un tuns.

Cum am ajuns tenor 1

În prima zi de facultate (sunt absolvent de Teologie), în prima zi de facultate profesorul de muzică a zis „astăzi selectăm vocile pentru cor”. Exact așa s-a exprimat. „pentru corul teologiei”. Și ne-a ascultat pe fiecare din noi. Am cântat 30 de secunde fiecare. Și-a zis „Dumneata ești”, așa vorbea cu „dumneata”. „Dumneata ești vocea cutare, dumneata cutare” și la mine zice, „si dumneata ești tenor 2” și merge mai departe.

Eu vreau să fiu primul, nu vreau să fiu al doilea. Și la următoarea întâlnire care era chiar ora de cor, am zis:

„Părinte profesor, (era și preot și profesor de muzică, Alexandru Buzera), vă rog să mă ascultați o dată. Eu cred că sunt tenor 1.”

Și m-a ascultat cântând și am cântat gama și m-a dus puțin mai sus și mi-a spus:

„Domnule, dumneata ești tenor 2, din rândul vocilor dumitale se selectează cântăreții de operă.”

Și eu zic „Totuși vreau să fiu tenor 1, eu sunt tenor 1 pentru că eu cânt LA natural”

Și el spune, „Da, am văzut. Poți să cânți la tenor 1, dacă vrei, dar ai vocea cam puternică și o să-ți fie poate mai greu să cânți la tenor 1, dar bine, cântă la tenor 1”. Și așa rămas, am cântat la tenor 1.

Ce legătură are a fi tenor cu a fi Manager sau Project Manager?

Are legătură cu orice. Pentru că, de fapt, este despre cum îți setezi să devii ceva, despre cum înțelegi că poți să devii acel ceva, cineva și despre ce ai de făcut să ajungi acolo.

În primul rând trebuie să-ți placă. Mai mult decât despre a putea sau nu putea, că nu știi. Până nu încerci, nu știi dacă poți sau nu.

Îți spune cineva, te-a evaluat, îți spune ești valoros sau ești mai puțin valoros.

Sfatul meu este: indiferent cine te evaluează, tu, încearcă, tu, dacă îți dorești du-te înainte și după aceea este vorba despre efort.

Se zice că în artă e 1%, inspirație și 99%, efort. Și vă mărturisesc că așa este. Am numărat 10.000 ore de studiu până când am pășit prima dată pe scena Operei din București.

Am ajuns la Operă în București

Eram angajat la Operă, la Brașov, solist, tenor. Și am aflat că este un concurs la Operă, la București. Țintisem Opera din București de vreo trei ani. În acea perioadă era director Maestrul Ludovic Spiess. Cu un an înainte adică, în 2002, am venit la o audiție și mi-a zis: „E bine. Mergi așa cum faci acum și ne mai auzim”. Și acest „ne mai auzim” s-a întâmplat peste un an. Și am venit la audiție. Și a fost concurs, am cântat două arii, Tosca – E lucevan le stelle și Celeste Aida. Și mi-au dat etapa a doua, să interpretez, de fapt, să particip în spectacolul Tosca de Giacomo Puccini, pe 27 decembrie 2003.

A început spectacolul, a început muzica. Eu intram puțin mai târziu pe scenă, cam la cinci minute de la început și am avut emoții, am simțit cum îmi bate inima puternic. Dar, de fapt, era o emoție ca o așteptare. Am simțit că era așteptarea întâlnirii cu ceea ce îmi doream cel mai mult, acea dorință a mea de a fi pe scena Operei din București.

Și am intrat în spectacol, iar emoția a durat doar cred că primele trei secunde și după ce am început m-am simțit liber și așa m-am simțit liber după aceea la toate spectacolele de pe scena Operei Naționale din București.

Cum am ajuns să devin manager și Project Manager

În 1999 a apărut oportunitatea să învăț la un curs, finanțat de Uniunea Europeană, despre scrierea de proiecte și despre implementarea de proiecte. Am fost la acel curs, trei luni de zile cursul, trei luni de zile în care trebuie să prezinți un proiect. Am scris un proiect, l-am prezentat, din circa 30 de cursanți știu că doar doi am luat diploma, eu sunt unul dintre ei.

Efort, șansă. Poate amândouă la un loc. Cert este că am luat diplomă pentru că am făcut efortul să scriu un proiect. Era foarte complicat. Internet era de abia la început. Nu aveai ce se găsești, unde se găsești? Pur și simplu, aveam cursurile pe care le primisem în cadrul trainingului.

M-am chinuit, am învățat să scriu un proiect. Am scris proiectul și după aceea am scris peste 100 de proiecte. Și așa am devenit consultant în management.

Care este menirea mea?

O întrebare la care ar trebui să răspundă fiecare din noi este: Care e menirea mea? Care e menirea ta? Cred că am început să răspund la această întrebare în clasa a VII-a. Am avut o compunere. Omul muncitor ca pomul roditor. Și îmi amintesc acum, începe așa: „Este o lege a firii ca omul și pomul să îndeplinească un rol în natură și în viață. Viața omului muncitor se aseamănă cu cea a unui pom roditor. Și cred că menirea noastră este să dăm roade. Adică să facem lucruri. Să jucăm un rol în natură și în viață. De preferat pozitiv”.

Cred că răspunsul la întrebarea „Care e menirea mea?”, menirea mea e să fac lucruri. Menirea mea e să fac ca lucrurile să se întâmple și menirea noastră a fiecăruia din noi sau poate menirea noastră a tuturor, la comun, e să facem din planeta noastră o planetă mai bună. Și o să intrăm în subiecte foarte sensibile, măcar să o păstrăm așa cum e. Să o facem mai sigură, dar măcar să o păstrăm așa cum e.

Și desigur cred că putem să vorbim minute sau ore și nu am putea să ajungem la niște concluzii comune, dar cert este că dacă înțeleg că menirea mea e să fac lucruri mai bune, acest „mai bune” trebuie să fie cumva într-un bine general. Degeaba cred eu că fac ceva bine dacă acel bine pe care eu îl fac nu se regăsește în binele nostru comun al tuturor și atunci ca să sumarizez, menirea mea e să fac lucruri bune, să fac bine pentru mine și pentru semenii mei.

Cum pot să devin ce-mi doresc?

Răspunsul este, ești sigur că îți dorești aia? Ai grijă ce îți dorești că s-ar putea să ajungi. Și o să vă povestesc, de exemplu, despre cum am ales eu să devin cântăreț de operă, cum am ajuns solist de operă și despre cum am ales să devin project manager sau consultant și cum am ajuns să devin consultant.

Ele s-au întâmplat cumva în paralel pentru că toată activitatea mea este suprapusă pe niște paliere diferite, dar e viața mea. Am mers în paralel cu toate.

Viața artistică a fost dublată de viață profesională. Fă ceea ce îți place și nu vei simți niciodată în viața de lucrezi, dar poți să faci foarte multe din ceea ce îți place. Poți să scrii poezii, poți să ai un hobby care se poate transforma și în activitate principală, cum ar fi cântatul și poți să dezvolți afaceri. Eu am migrat de la statutul de angajat și liber profesionist la statutul de liber profesionist și patron.

Și astăzi investesc resurse importante în dezvoltare tehnologică și în programare.

Vego Holding, chiar mai puternică după izbucnirea crizei. Soluții excepționale de management

Suntem într-o criză. E o criză, de fapt, e o supra-criză. Este o criză pentru că lucrurile nu mai merg, cumva, în firescul lor. Deși nu ai putea să spui că lumea merge într-un firesc. Lucrurile sunt complexe și necesită multă organizare. Nu e ca și cum ai spune că lumea, economia curge așa cum curge un râu.

Dar într-o privire simplistă, lucrurile mergeau într-o anumită direcție.

Această pandemie a generat o criză care acoperă absolut toate palierele vieții sociale, economice și umane. Și atunci suntem într-o criză.

„Întrebarea mea este: ce am eu de făcut în această criză?

«Tu așează-te de o parte,

Regăsindu te pe tine,

Când cu zgomote deșarte,

Vreme trece, vreme vine»

Nu e doar un vers, e un îndemn. E un îndemn să ne întoarcem spre adevăruri, spre piloni, spre repere. Și pentru mine, Glossa lui Eminescu este un reper. Și atunci când nu știu ce să fac, citesc Glossă”, spune cunoscutul antreprenor.

Performanță! 500 de oameni coordonați simultan

Vego este una dintre puținele companii capabilă să răspundă provocărilor majore din ultimul an. Virgil Profeanu spune că a înțeles la un moment dat că timpul este singura resursă pe care dacă o consumi nu câștigi și dacă nu o consumi o pierzi.

„În consecință am dezvoltat o aplicație de planificare numită TIMS, care înglobează toate metodologiile de project management – drum critic, dependențe între livrabile, metodologia work-breakdown structure și care mi–a permis să coordonez în decursul timpului echipe de până la 500 de oameni simultan implicați în proiecte”, spune Profeanu.

500 de oameni care lucrează la calculator! Atunci când vorbim despre coordonare la VEGO Holding, vorbim despre coordonarea coordonatorilor – product manageri, ingineri, arhitecți economiști și juriști.

Soluție pentru criză. Dezvoltarea spiritului antreprenorial a angajatului

„Încă din 2008 mi–am propus să dezvolt spiritul antreprenorial al angajatului și acest deziderat m–a motivat și ne-a adus în poziția să fim perfect pregătiți ca la începutul acestei crize, în martie 2020, să putem să lucrăm online, cu performanțe cel puțin egale cu acelea pe care le-am avut lucrând la birou”, afirmă Virgil Profeanu.

Dezvoltarea acestui spirit antreprenorial al angajatului a fost transpusă la ego Holding într o metodologie de organizare a resursei umane, care permite libera implicare a fiecăruia în realizarea de livrabile pentru companie.

Libera implicare înseamnă că angajatul intră într o platformă din care își alege livrabilele pe care le poate lucra. Astfel, dintr-o companie concentrată pe contorizarea resursei timp Vego Holding s-a transformat radical, într–o companie care este concentrată pe rezultat si în care angajații sunt concentrați doar pe rezultat, fără să mai fie relevant timpul pe care fiecare îl consumă pentru realizarea acelui livrabil.

„Astfel am ajuns la o echitate, am numi–o socială în cadrul companiei, încât pentru același tip de livrabil, orice angajat este plătit în mod egal pentru că el este plătit pe același tip de rezultat. Această metodologie ne permite astăzi să planificăm într un mod mult mai flexibil utilizând metodologia AGILE. Aceasta este împrumutată din industria software și ne permite să fim mult mai flexibili și mult mai adaptați realităților concrete de astăzi și anume secizia de a opri proiecte ale clienților care sunt cauzate de situația de incertitudine sau decizii de a starta rapid un proiect și de a-l finaliza rapid bazate pe decizia unui investitor, legate de o oportunitate pe care o are astăzi și nu mâine”, argumentează Profeanu.

Compania Vego Holding demonstrează faptul că este perfect adaptată la aceste tipuri de provocări nemaiîntâlnite pe care ni le a adus criza generată de pandemia de coronavirus.

Provocarea NZEB și soluțiile VEGO

La doar câteva zile de la publicarea acestui articol, de la 31 decembrie 2020, nu va mai fi aprobată nicio autorizație de construire pentru o clădire nouă în orașele din România, care nu respectă standardul de consum foarte redus sau chiar aproape zero de energie (NZEB – nearly zero energy building). Legea 137/2005, care a transpus Directiva 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor a prevăzut deja această obligație pentru toate clădirile publice autorizate pentru construire după 31 decembrie 2018.

Standardul NZEB este de fapt o suită de cerințe. Nearly Zero Energy Building înseamnă că trebuie să găsești atât soluții de a genera energie neconvențională, energie verde, cât și soluții care să reducă consumul de energie într o clădire astfel încât echilibrul să fie spre zero adică să introduci în sistem energie și totodată să consumi cât mai puțină energie.

Acest standard se aplică deja pentru toate clădirile publice. Pentru clădirile publice care trebuie construite cu fonduri de la Banca Europeană de Investiții standardul NZEB este obligatoriu, altfel nu se aprobă finanțarea. Echipele VEGO au reușit să realizeze proiecte tehnice și detalii de execuție pentru cinci proiecte de grădinițe ce se vor realiza în sectorul 6.

Vego, una dintre puținele companii care știe să proiecteze NZEB

Provocarea este nu doar să proiectezi, ci să proiectezi în timp scurt, eficient, cu cât mai puține erori. Pentru asta VEGO folosește boți de automatizare, algoritmi și aplicații software dezvoltate în intern de programatori care vin și oferă suport permanent inginerilor și arhitecților implicați în dezvoltarea de proiecte.

Virgil Profeanu spune totuși că nu își propune să-i înlocuiască astfel pe arhitecți și pe ingineri, prin utilizarea inteligenței artificiale.

Tot ceea ce înseamnă mecanisme automatizate în viziunea noastră și așa cum o aplicăm noi vine să ofere un suport maxim proiectantului, spune Profeanu. Decizia o ia întotdeauna arhitectul sau inginerul. Inteligența artificială vine și îți propune și îți arată într un mod intuitiv care ar fi soluția cea mai apropiată de problema ta.

Mașina de proiectat VEGO

Calculul îl face inginerul, ca și verificarea solutiei, setate prin metodele clasice de verificare și decizia de a pune în operă o anumită soluție îi aparține inginerului.

„Să încercăm o analogie pentru utilizarea în proiectare de către VEGO a algoritmilor și a inteligenței artificiale. Ne putem închipui un om care merge pe jos – proiectantul tradițional, un altul care merge pe o bicicletă – acesta este momentul în care oamenii au început să folosească softurile de desenare și momentul în care un om se urcă într o mașină, ajunge mult mai repede la destinație și poate să transporte mult mai mult. Acesta este proiectantul VEGO. Efortul este mult mai mic decât al primilor doi, dar tot el conduce. Este același om, doar că are în spate mai mulți cai putere și mai multă siguranță în demersul de a atingere a obiectivelor și de scurtare a timpului de realizare a obiectivelor. A merge pe jos adesea înseamnă a desena de mână, a merge cu bicicleta înseamnă a folosi softurile care îți aduc doar o viteză în a desena – dar tot tu ești și ajungem la mașina VEGO, care mașină poate fi chiar inteligentă dar tot omul stă la volan” spune antreprenorul.

Pentru moment, în viziunea VEGO, utilizarea tuturor softurilor de automatizare se face cu păstrarea decidentului la volan, adică decizia este în mâna proiectantului.

Trei etape de proiectare automatizate, din totalul de 10

În procesul de proiectare, VEGO Holding a structurat 10 etape de proiectare bine definite, fiecare cu input-output clar și cu ce trebuie să se întâmple în cadrul unei faze de proiectare.

În acest moment, dintre cele 10 etape, o etapă întreagă este deja complet automatizată. Aceasta înseamnă că o echipă închide etapa 2 de proiectare, iar la cea de-a treia etapă o întreagă echipă se așează în fața calculatorului, completează într-o aplicație aproximativ 2000 de elemente specifice acelui proiect. Acele elemente sunt deja calculate și folosind algoritmi și roboți softare, întreaga etapă în curs se finalizează în decurs de 20 de minute după ce ei au introdus toate datele.

Acest proces a scurtat întregul proces de proiectare cu aproximativ 15 % și a redus și costurile de proiectare cu aproximativ 15 %.

„În acest moment lucrăm pentru ca încă două etape să fie realizate integral utilizând tehnologia descrisă mai sus. Deci practic din 10 etape vom ajunge în foarte scurt timp, noi ne am propus la finalul lunii februarie 2021, să avem automatizate trei etape de proiectare automitizate dintre cele zece, deci aproximativ 30 la sută va fi realizat cu sisteme automatizate”, spune antreprenorul Virgil Profeanu.

Provocarea lui Profeanu pentru un București Verde: Plantăm împreună 500.000 de copaci

Pentru antreprenorul Virgil Profeanu componenta socială este foarte importantă. Nu o amestecă însă cu bussiness-ul, care se limitează strict la eficiență și la a face bani. Dar cu ajutorul banilor antreprenorul își propune să contribuie la a face o lume mai bună și mai curată.

A face bani și a face bine cu banii

În lumea asta, văd doar două modalități de a face lucrurile: aceea de a face bani și aceea de a face bine. Niciodată nu trebuie amestecate. Atunci când faci bani, trebuie să te concentrezi pe asta utilizând toate principiile business-ului. Atunci când faci bine trebuie să te gândești să faci acel bine cu toate resursele pe care ți le-ai alocat. Resurse înseamnă: bani, timp, alți oameni. De unde acești bani? Făcând bani. Dacă amesteci a face bani cu a face bine te vei trezi în situația în care vei avea în firmă oameni care au nevoie să fie asistați social.

În cadrul firmei poți să angajezi persoane cu handicap, chiar e recomandat. Lăsând la o parte că există o lege care te încurajează să angajezi persoane cu dizabilități, aceste persoane trebuie să intre în circuitul normal de producție și să producă livrabile, pentru a-i putea plăti salariul.

Această disociere mi-a permis să am un business coerent, corect, dar și activități sociale. Ce înceamnă asta? Să ajuți un copil fără mijloace materiale să facă o școală, să iei în grijă o persoană în vârstă, înseamnă să faci acele lucruri pe care nu le face nimeni din orice motive și care aduc un bine semenilor.

Un proiect curajos, dar perfect realizabil – Omul și pomul

Trăim în oraș. Eu locuiesc în București. În București avem mașini, multe și alte surse de poluare. Putem să le eliminăm? Puțin probabil. Ce am putea sa facem? Există un mecanism simplu. Să luăm carbonul și să-l băgăm în pământ. Prin metode naturale, cum ar fi fotosinteza, care fixează carbonul în pământ, sub formă de lemn. Să plantăm copaci, oricât de mulți! Suportă Bucureștiul o sută de mii de copaci? Sigur. Suportă Bucureștiul 500 de mii de copaci? Cred că da. Eu sunt managerul unei companii, am un anumit număr de angajați. O să mă străduiesc să-i conving să planteze măcar un copac, fiecare.

Oricine poate pune 50 de lei deoparte, poate planta un copac

Toți cei care au posibilități materiale – pentru mine asta înseamnă cineva care într-o lună poate să pună de o parte 50 de lei fără să-l deranjeze – ar putea planta un copac. 50 de lei însemnă un copac. În București sunt cel puțin 10.000 de oameni cu posibilități materiale pentru care 50 de lei nu se simt în buzunar. Eu sunt unul dintre ei, iar la mine în firmă probabil că mai sunt alte 50 de persoane. Putem să transformăm această disponibilitate financiară în ceva care să facă schimbarea. 10.000 de oameni înseamnă 120.000 de copaci plantați într-un an. Este un „challenge” pe care mi-l propun, să generez o mișcare care să aducă în 4 ani 500.000 de copaci plantați în București.

Platformă informatică pentru Bucureștiul Verde

Pentru asta am investit deja, am făcut o platformă informatică, intrată acum în testare, pe care o să o lanzez în ianuarie 2021. Îi încurajez pe bucureșteni să se înscrie în platformă și să planteze copaci.

Aplicația va monitoriza efectiv plantarea de copaci. Voluntarii propun locul unde vor să planteze pomii, iar noi prin inițiativa civică, verificăm care sunt condițiile legale – poate fi nevoie de un acord de la administrație. Noi de ocupăm de obținerea acordurilor și anunțăm când se poate planta. Pentru a ști ce copac să plantezi, am comandat un studiu la Universitatea de Agronomie privind plantarea copacilor și coexistența speciilor de pomi în București. Specialiștii noștri vor introduce aceste date în aplicație. Putem face și conexiuni cu furnizori de pomi, dar nu acesta este scopul, pentru că platforma nu va încasa bani din intermediere. Platforma doar va sugera de unde poți să cumperi diferitele specii de pomi. După ce plantezi copacul, anunți pe platformă, se marchează locul prin coordonate geografice și ești binevenit în rândul celor care vor un București verde.

Suntem capabili să predăm un studiu de fezabilitate într-o săptămână

Am ajuns la un nivel de dezvoltare organizațională în care echipele noastre, având suficientă experiență și fiind pluridisciplinare, pot să ofere soluții integrate pe foarte multe paliere ale dezvoltării socio-economice ale unui oraș. Suntem specialiști în planificare urbană, specialiști în peisagistică, specialiști în proiecte de infrastructură – amenajări de parcuri, piste de biciclete, trasee de circulație de orice natură, proiectare rețele de canalizare, iar asta ne aduce în poziția privilegiată de a putea face diverse proiecte de anvergură, dar ne permite și ca pe parte de inițiativă civică să furnizăm soluții acolo unde o autoritate publică nu are bani suficienți sau expertiză. Noi de declarăm disponbilitatea de a pune la dispoziție, cel puțin în zona metropolitană București, proiecte în mod gratuit, prin donație, pentru diverse intervenții care trebuie făcute la timp. Suntem capabili să predăm un studiu de fezabilitate într-o săptămână. Suntem dispuși pentru orice autoritate publică din zona metropolitană să punem la dispoziție, atunci când este o urgență, să alocăm timpul nostru. O astfel de inițiativă poate face diferența.