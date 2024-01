Omul de afaceri Ștefan Mandachi este cunoscut în România datorită inițiativelor sale sociale, dar și pentru succesul obținut cu franciza „Spartan‟. Anul trecut, antreprenorul a ieșit din business-ul HoReCa și s-a concentrat în mod special pe domeniul educațional. Așa au fost lansate programul „Franchise generator‟ și inițiativa „Cu lectura dai lovitura“.

În 2024, Ștefan Mandachi își extinde proiectele de educație și formare. După ce în urmă cu cinci ani a creat „Caietul visurilor‟, un instrument motivațional dedicat adulților, acum antreprenorul a conceput o versiune și pentru copii. Intitulată „Caietul viitorului meu‟, aceasta reprezintă primul ghid de dezvoltare special dezvoltat pentru micuții de peste opt ani. „Caietul‟ este destinat dezvoltării capacității de planificare a copiilor, prin stabilirea de obiective tangibile, cu soluții practice pentru atingerea lor, și a mentalității de învingător.

„De copil, am căutat să văd dacă pot să îmi găsesc propria cale, propria vocație. Pentru că, pe undeva inconștient, voiam să găsesc potențialul adevărat din mine. Așa că am început să scriu ce îmi doresc. Dar, în paralel, am mers și pe drumul indicat de părinți. Și am ajuns avocat. Însă, după ce am profesat doi ani, mi-am dat seama că vocația mea era alta. Așa că am abandonat. Am avut curajul și puterea să o fac și m-am transformat în om de afaceri. Dar simțeam că aveam o datorie față de mine. Iar în 2019, am realizat o primă versiune a «Caietului visurilor». De atunci, am început un proces de șlefuire care a durat până în 2021, an în care am reușit să-l lansăm. De atunci, primesc feedback de la tot mai multe persoane care mi-au spus cât de importantă este această resursă pentru ei.‟, a explicat Mandachi.

„Nu este o carte, ci un caiet de lucru‟

Potrivit antreprenorului, „Caietul viitorului meu‟ – versiunea dedicată copiilor a „Caietului visurilor‟ – reprezintă un act de reparație. „După ani de zile, mi-am dat seama, într-o bună zi că, de fapt, adresându-mă doar adulților trădasem copilul din interior. Așa că am decis să construiesc o unealtă, un instrument prin care să vin în întâmpinarea copiilor. Am conștientizat fapul că aceștia au nevoie de aliați. Atunci când toți cei din jur trag de ei, cu iubire, ca să urmeze drumurile alese de ei, copii au nevoie de claritate ca să-și descopere vocația. Iar aceasta prinde contur doar atunci când îndeplinim visurile noastre.‟, a mai precizat omul de afaceri.

Ștefan Mandachi a explicat audienței, reprezentate majoritar de copii din cursul primar, cum este structurat caietul. „Această ediție nu este o carte, ci un caiet de lucru care conține foarte multe exerciții. Și în care am adunat și sintetizat toată experiența acumulată din copilărie și până astăzi. Acesta este un ghid, nu un manual. Nu trebuie să vă speriați că trebuie să citiți o carte. Trebuie doar să răspundeți la câteva întrebări și să munciți. Pentru că degeaba visăm, dacă nu acționă. Visul fără acțiune nu are nicio valoare.‟, a detaliat omul de afaceri.

Un instrument cu priză la copii

În cadrul lansării, a fost prezentă și Claudia Chiru, învățătoare la cursul primar la o școală de stat din București, dar și antreprenor. Cadrul didactic a început să lucreze deja cu elevii săi pe „Caietul viitorului meu‟.

„Acest instrument pe care Ștefan Mandachi l-a creat împreună cu Alexandra Cozac ne duce într-o călătorie în timp. (…) Am lucrat la școală împreună cu elevii mei pe caiet și le-a plăcut foarte tare acest instrument. Pentru ei contează foarte tare modul în care se exprimă autorul și modul în care acesta construiește ceea ce vrea să spună‟, a explicat Claudia Chiru.

Nu în ultimul rând, Ștefan Mandachi a evidențiat faptul că noul instrument dedicat copiilor – „Caietul viitorului meu‟ – este rezultatul unei munci de echipă. „Acest caiet s-a născut pentru că am avut capacitatea să adun o echipă în jurul meu. Performanțele cele mai mari se obțin împreună, în echipă.‟, a concluzionat antreprenorul.