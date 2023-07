Capital: – Sunteți Booking Manager pentru INNA. Ce presupune mai exact această meserie?

Ștefan Cabaua: – Meseria mea presupune programarea și organizarea concertelor internaționale ale artiștilor Global Records. Manageriez aparițiile live ale INNEI de peste 10 ani, ea fiind și unul dintre fondatorii casei de discuri, dar și unul dintre primii artiști pentru care am început să fac booking.

Asta presupune să înțelegi și să cunoști foarte bine artistul, muzica pe care el o are în portofoliu, scopul fiind promovarea pachetului complet către locații și evenimente care să i se potrivească. După găsirea acestor evenimente și a locațiilor potrivite, încep negocierea cu promoter-ul și apoi, partea de contractare și încasare a fee-ului.

Totuși, partea de booking nu se termină aici, urmărim să se respecte toate detaliile negociate din contract, rider-ul artistului și confirmăm toate detaliile logistice, de la zboruri, transferuri locale, hotel, mese, la detalii de scenă, backstage și pază.

Secretele din spatele unui concert

C: – Care este munca din spatele organizării unui turneu internațional?

Ș.C: – Când e vorba de un turneu internațional, pregătirile încep cu aproximativ un an înainte, când blocăm o perioadă din calendarul artistului și începem să fixăm orașele și cele mai potrivite locații în care să concerteze. Ulterior, ne organizăm logistic, stabilim ordinea orașelor, zborurile, pentru ca artistul să aibă timpul necesar să ajungă la probele de sunet și să fie cât mai odihnit pentru fiecare apariție.

C: – Ce presupune și cum reușiți să organizați mai multe concerte în aceeași zonă, la doar câteva ore/zile distanță între ele?

Ș.C: – În ultima perioadă a fost mai greu să găsim pentru artiști zboruri între concerte, din țări diferite, fiindcă după pandemie, companiile aeriene au fost foarte afectate și au scos multe zboruri, nu mai sunt așa de multe variante să călătorești între orașe din diferite țări. Ca să dau un exemplu, aveam vineri un concert mare in Turcia, sâmbătă un festival în nordul Finlandei, iar apoi duminică o cerere pentru un club în Lituania.

Ca să ajungi la timp la ora de soundcheck alocată artistului e de multe ori o provocare. De multiple ori a trebuit să zburăm cu private jet între concerte, ca să ajungem la timp la soundcheck și la concert și să nu dezamăgim promoterii sau fanii care își doreau să vadă show-ul artistului.

Înainte să confirmăm 2-3 concerte internaționale în același weekend, verificăm foarte bine să fie zboruri sigure între acele orașe, la ore cât mai bune și să avem cel puțin încă un zbor de back-up, în caz că zborul stabilit inițial se va anula.

Un program bătut în cuie

C: – Cam cât timp se muncește pentru booking-ul unui concert în afară?

Ș.C: – Întotdeauna ținem cont dacă este vorba despre un festival, un concert într-un club sau un private party. De obicei, discuțiile încep cu aproximativ 4-6 luni înainte, mai ales in cazul evenimentelor pe bilete, care trebuiesc anuntate si promovate din timp.

C: – Dar pentru un turneu? Cam cât munciți în medie pentru un turneu în afară și unul în România?

Ș.C: – Noi tratăm la fel de serios aparițiile artistului indiferent de tipul concertului, astfel că pregătirile încep aproximativ la același interval și pentru extern, dar și pentru România. Din pacate, infrastructura din țară nu permite un turneu în adevăratul sens al cuvântului, cum sunt cele internaționale, așa că în majoritatea cazurilor concertele din România au loc între 2 gig-uri externe. Dar suntem în continuare foarte atenți la fanii locali, pe care-i apreciem la fel de mult.

C: – A fost o perioadă în care INNA era mai cunoscută în afară țării decât în România. S-a mai echilibrat balanța?

Ș.C: – Nu știu dacă era neapărat mai cunoscută, cred că s-a creat această confuzie pentru că cele mai multe concerte erau susținute în afara țării. A fost vorba de un context favorabil la acea vreme pentru creșterea renumelui artistului pe piața internațională, unde ușile sunt mai greu de deschis, iar odată ce ai intrat, vrei să profiți cât mai mult. Iar dacă a existat această diferențiere la început, sigur s-a echilibrat între timp, odată cu piesele în română, aparițiile TV și contractele de imagine.

Peste 1000 de concerte

C: – Câte concerte în străinătate a susținut INNA până acum?

Ș.C: – În acest moment, INNA a susținut peste 1000 de concerte, în peste 70 de țări.

C: – Pandemia a pus la pământ piața de evenimente timp de doi ani. În ce moment suntem acum? Se poate spune că suntem la același nivel cu cel de dinainte de declanșarea ei?

Ș.C: – Piața de evenimente a reușit să se stabilizeze foarte rapid din momentul în care s-au ridicat restricțiile, iar în acest moment suntem într-o situație similară celei de dinainte de declanșarea pandemiei, poate chiar mai bună decât în 2019.

C: – Ce turnee mari aveți în plan cu INNA în viitorul apropiat și îndepărtat?

Ș.C: – În timp ce răspund la aceste intrebări chiar ne aflăm în turneu în Mexic. Urmează apoi un turneu în Europa și ulterior în SUA.

La ultimul turneu în SUA și Canada, INNA a cântat în 9 orașe (New York, Washington, LA, Seattle, San Francisco, Scottsdale, Miami, Chicago, Montreal), iar acum ne dorim să pregătim un turneu complex, și mai mare decât acela. Avem deja multe concerte și festivaluri confirmate pentru anul acesta.

Investiții serioase

C: – Care este procentul pe care îl primește artistul în urma unui turneu? Dar firma organizatoare?

Ș.C: – Aici procentele pot să difere în funcție de artist și firma organizatoare, dar și cât se implică financiar fiecare parte în costurile turneului. Cifrele sunt confidențiale.

C: – Ca cifră generală, câți bani se investesc într-un turneu și în ce constau aceste investiții?

Ș.C: – În funcție de dimensiunea turneului, investiția începe de la zeci de mii de euro, până la sute de mii, chiar milioane de euro pentru un turneu mare. Cifrele depind de zona în care se desfășoară, tipul de venue și capacitatea acestuia. Exista cazuri în care se contractează un promoter local din acea țară sau regiune, artistul primește un fee fix, iar ei își asumă partea de logistică, promovare și vânzare a biletelor.

C: – Cât de profitabile sunt turneele?

Ș.C. – Cred că e important de menționat că bookingul rămâne în continuare una dintre sursele principale de venit pentru artiști. Pe partea de profitabilitate, aceasta depinde direct de dimensiunea lui și cât de bine sunt organizate, promovate. Există și cazuri în care o parte din scopul turneului e creșterea imaginii artistului în acea regiune, caz în care profitul nu se poate vedea instant.

C: – Ce presupune managementul unei vedete?

Ș.C: – De toate :). Depinde de ce fel de management vorbim, pentru ca el se împarte în mai multe zone. Partea mea acoperă strict zona de Booking și Tour Management, iar asta împlică atât managementul artistului în timpul turneelor, dar și un overview ca totul să se întâmple „ca la carte”, iar în urma evenimentului toate părțile să fie fericite.

Un staff de milioane

C: – Cu câți oameni din staff-ul INNEI plecați de obicei în turneu?

Ș.C: – Pentru scenele mari, echipa are în jur de 15 persoane care călătoresc constant împreună. Pentru locațiile medii, cum sunt în general cele din SUA, Asia sau Australia, mergem cu o echipă de 10 persoane.

C: – Brandingul personal: prieten sau dușman? Cât contează „ambalajul” în tot acest process (ne puteți da un procent)?

Ș.C: – Ele merg mână-n mână, iar importanța brandingului și a marketingului de artist a crescut exponențial în ultimii ani, în special datorită platformelor de socializare. Oamenii în general se atașează în prima fază de muzică, iar dacă artistul pe care îl descoperă în spatele pieselor le atrage atenția, atunci ei devin și mai devotați.

C: – Cât contează vocea, cât contează marketingul, cât contează creația muzicală în acest pachet care este produsul INNA?

Ș.C: – Muzica rămâne în continuare factorul principal, pentru că asta „vinzi”. Muzica aduce oamenii la concerte și-i leagă de artist. Mai departe, dacă vocea nu „livreaza” în cadrul concertelor, atât oamenii, cât și promoterii vor sesiza asta și nu vor mai contracta acel artist. În cazul INNA, avem un mix foarte bun de muzică, voce și marketing. Dar la fel de important de menționat este și munca incredibilă depusă de artist, pentru că acesta este factorul lipsă în multe alte proiecte.

C: – Care sunt diferențele dintre piața românească și cele străine?

Ș.C: – Piața din România este în creștere, ceea ce ne bucură enorm. Din păcate, încă suntem în urma la partea de venues, sunt foarte puține locuri în țară unde poți face un concert „ca afară”. Dar, per total, îmi place să cred că recuperăm teren, mergem în direcția bună, cu o dezvoltare vizibilă de la an la an.

Inna rupe-n Turcia și Mexic

C: – Care sunt țările unde a susținut INNA cele mai multe concerte/Locul unde notorietatea INNEI este cea mai mare?

Ș.C: – Cred că dacă ar fi să fac un top, Turcia și Mexic ar conduce acest clasament. Dar am avut numeroase concerte și-n țări precum Franța, Spania, Polonia, Finlanda, Ungaria, Germania, Belgia, Bulgaria, Estonia, Lituania, Italia, Austria, UK, Elvetia, Azerbaijan.

C: – Care a fost cel mai profitabil concert ?

Ș.C: – Nu aș ști contabil să vă spun în momentul asta, dar cel mai mare din punct de vedere financiar a fost în Mexic, pe un stadion, iar fee-ul ei a fost atunci de aproximativ 200.000 Euro landed (zboruri incluse).