Așadar, cântăreaţa canadiană Céline Dion îşi anulează, din motive de sănătate, aproximativ 40 de concerte prevăzute în Europa, până în aprilie 2024.

Céline Dion suferă de o patologie neurologică rară, împotriva căreia „îşi continuă tratamentul”, potrivit informațiilor transmise de organizatorii turneului Courage World Tour.

Starul din Qébéc a anunţat în decembrie că îşi anulează sau amână concertele în Europa din perioada februarie-iulie 2023.

Aceasta suferă de o boală extrem de rară, notează AFP. Este vorba despre „sindromul omului rigid”.

În pofida faptului că există tratamente, această boală autoimună poate fi foarte debilitantă.

Renumita cântăreață a declarat că această tulburare, care se caracterizează printr-o rigiditate musculară progresivă, antrenează, în cazul lui Céline Dion, dificultăţi de mergere şi o împiedică „să-şi folosească corzile vocale” aşa cum ar dori.

„Mă întristează enorm să vă spun azi că nu voi fi pregătită să-mi reîncep turneul în Europa, în februarie”, a transmis Céline Dion.

De asemenea, aceasta a declarat că are alături „o excelentă echipă de medici”. Acest turneu urma să se reia la sfârşitul lui februarie, în Cehia.

„Bună tuturor, îmi pare rău că mi-a luat atât de mult timp să vă contactez, îmi lipsiți atât de mult și abia aștept să fiu pe scenă și să vorbesc cu voi în persoană. După cum știi, am fost întotdeauna o carte deschisă și nu am fost pregătită să spun nimic înainte, dar acum sunt pregătită.

Deși încă învățăm despre această afecțiune rară, acum știm că aceasta este cauza tuturor spasmelor pe care le aveam”, a explicat ea. „Din păcate, aceste spasme afectează fiecare aspect al vieții mele de zi cu zi, provocând uneori dificultăți atunci când merg și nepermițându-mi să îmi folosesc corzile vocale pentru a cânta așa cum sunt obișnuită”, spunea în trecut Céline Dion.

